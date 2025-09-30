Logo

Бебу оставила саму у стану пет дана и отишла у други град: Љекари плакали од туге када су угледали дјечака

Телеграф

30.09.2025

07:26

Бебу оставила саму у стану пет дана и отишла у други град: Љекари плакали од туге када су угледали дјечака
Фото: Pixabay

Против дјевојке (17) из Кијева подигнута је оптужница након што је откривено да је своју бебу, стару свега седам мјесеци, оставила саму у стану пет дана!

Дијете је у тешком стању пронађено у једном стану у Кијеву почетком ове године, а љекари који су преузели бригу о дјечаку. Плакали су од туге када су видјели дијете.

Према наводима тужилаштва, осумњичена је у изнајмљеном стану у Кијеву у јануару оставила седмомјесечну бебу и отпутовала у Харков. Дијете је, према процјенама, пет дана било закључано само у стану, а када су дјечака полицајци пронашли, био је животно угрожен.

Припаднике полиције је затекао језив призор. Беба, видно неухрањена и дехидрирана, лежала је у кревецу, готово на ивици свијести. Одмах је било јасно да је дијете највјероватније од рођења било занемаривано.

Дијете је у тешком стању било хитно пребачено у болницу гдје су се љекари одјељења интензивне његе више од пет мјесеци борили за његов живот. Малишан је био толико неухрањен да му се на тијелу оцртавала свака кост.

Дијете не само да није било редовно храњено, већ дјечаку нису биле редовно мијењане ни пелене, нити је узиман из кревеца, због чега је имао бројне декубите по тијелу.

"Љекарима је дуго требало да дијете стабилизују и сада коначно можемо да кажемо да више није у опасности", рекла је др Евгенија Григоријева, директорка дјечије болнице у Кијеву.

Дјечак сада има годину и по дана и разматра се његово отпуштање из болнице. Власти су пронашле хранитељску породицу код које би малишан могао да буде смјештен.

Докторка Григоријева каже да се мјесецима причало о потенцијалним хранитељима и да је било битно да то буде породица која би могла да се избори са потенцијалним изазовима које здравствено стање дјечака носи.

"Када се играм са њим гледам га и мислим се: 'Боже, ова беба ће бити велики човјек, хвала ти што се ничег неће сјећати'", наводи докторка.

Према наводима полиције, дјечакову биолошку мајку апсолутно не интересује шта ће се даље догађати са бебом, а није познато ко је отац. На суду ће се разматрати и трајно одузимање родитељских права мајци.

