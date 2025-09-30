Русију погодио јак земљотрес

Извор:
Танјуг
30.09.2025
06:56
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 6,1 степени Рихтерове скале погодио је воде код источне обале Камчатке, према саопштењу Федералног истраживачког центра Јединствене геофизичке службе Руске академије наука.
Потрес је регистрован у 0.07 по московском времену, а догодио се 98 километара од Петропавловска Камчатског, а његово жариште се налазило на дубини од 48,1 километра.
Није издата пријетња од цунамија.
Камчатка је 30. јула доживјела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале.
Од тада, научници свакодневно биљеже накнадне потресе, наводи агенција.
