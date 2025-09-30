Русију погодио јак земљотрес

Потрес је регистрован у 0.07 по московском времену, а догодио се 98 километара од Петропавловска Камчатског, а његово жариште се налазило на дубини од 48,1 километра.

Није издата пријетња од цунамија.

Камчатка је 30. јула доживјела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале.

Од тада, научници свакодневно биљеже накнадне потресе, наводи агенција.