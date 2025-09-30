Logo

Русију погодио јак земљотрес

Русију погодио јак земљотрес
Земљотрес магнитуде 6,1 степени Рихтерове скале погодио је воде код источне обале Камчатке, према саопштењу Федералног истраживачког центра Јединствене геофизичке службе Руске академије наука.

Потрес је регистрован у 0.07 по московском времену, а догодио се 98 километара од Петропавловска Камчатског, а његово жариште се налазило на дубини од 48,1 километра.

Није издата пријетња од цунамија.

Камчатка је 30. јула доживјела најјачи земљотрес од 1952. године, магнитуде 8,8 степени Рихтерове скале.

Од тада, научници свакодневно биљеже накнадне потресе, наводи агенција.

Русија

Kamčatka

Земљотрес

