Ужас у Њемачкој: Мушкарац убио супругу и двоје д‌јеце па извршио самоубиство

Извор:

Радио Сарајево

29.09.2025

22:06

Коментари:

0
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Један мушкарац је у сјеверозападном њемачком граду Олденбургу смртно је погодио своју партнерку и двоје д‌јеце, а затим је извршио самоубиство, саопштила је у понед‌јељак полиција.

Истражиоци у почетку нису дали даљње детаље о идентитету жртава.

Након што су их обавијестили свједоци, полицајци су пронашли четири тијела и сумњиво оружје, рекао је портпарол полиције. Није дао детаље о оружју.

Полиција је саопштила да не жели давати даљње информације из поштовања према ожалошћенима.

Портпарол је споменуо да школе у које д‌јеца иду још нису обавијештене о инциденту.

