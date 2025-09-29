Извор:
Радио Сарајево
29.09.2025
22:06
Један мушкарац је у сјеверозападном њемачком граду Олденбургу смртно је погодио своју партнерку и двоје дјеце, а затим је извршио самоубиство, саопштила је у понедјељак полиција.
Истражиоци у почетку нису дали даљње детаље о идентитету жртава.
Након што су их обавијестили свједоци, полицајци су пронашли четири тијела и сумњиво оружје, рекао је портпарол полиције. Није дао детаље о оружју.
Полиција је саопштила да не жели давати даљње информације из поштовања према ожалошћенима.
Портпарол је споменуо да школе у које дјеца иду још нису обавијештене о инциденту.
