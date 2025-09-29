Logo

Од камере на кациги до суднице: Снимао како бјежи од полиције возећи 200 на сат

29.09.2025

21:49

Фото: Printscreen/Youtube/Durham Constabulary

Возачи који прекрше закон углавном добију оно што заслужују, а понеки чак и више. Случај једног мушкарца који је бјежао од полиције у Великој Британији управо то потврђује.

Не само да је ухапшен и завршио у затвору, већ је и постао предмет спрдње.

Након што је навео полицајце да се упусте у потјеру за њим при 209 km/h, испоставило се да је сам снимио доказе против себе. Затим су власти његов видео искористиле и за јавну објаву.

– Мотоциклиста је донио необичну (али корисну) одлуку да све своје прекршаје сними камером на кациги – навели су из локалне полиција у објави.

На томе се нису зауставили. Возач о којем је ријеч је Дин Брус, а полиција је објавила снимак који је он сам направио прије и током потјере.

– Ово је Дин Брус – стоји у натписима, пре него што се нагласи да нема возачку дозволу ни осигурање и да вози са лажним таблицама. Потом се додаје: “Надајмо се да Дин Брус неће учинити ништа што би привукло пажњу на њега”, након чега младић улијеће на пут и почиње да претиче возила великом брзином.

Убрзо га примјећује полицајац на мотоциклу и креће потјера, преноси Б92.

Она је трајала 53 километра, од Бишоп Окланда до Волсенда на сјеверу Велике Британије. На половини руте, полицајцу на мотору придружила се и подршка из ваздуха, која је потврдила да Брус вози 209 km/h – скоро дупло више од дозвољеног ограничења.

Од камере на кациги до суднице

– Чак и када је потјера завршена, његова камера показује да је наставио да вози опасно и без икаквог обзира према другим возачима и пјешацима, што показује због чега чинимо све да зауставимо опасне возаче што је брже могуће – саопштиле су власти.

Када су га сустигли код куће, ухапсили су га и одузели снимак са кациге, који је потом искоришћен као кључни доказ на суду.

Дин Брус сада служи казну од 15 мјесеци затвора и има забрану вожње од 31 мјесеца.

Велика Британија

