Мушкарац покушао да отвори врата авиона у лету: Ударио путницу, пљувао и газио по сједиштима

Британац, вођа групе са момачке вечери, покушао је да отвори врата авиона док је био у ваздуху, присиливши пилота на принудно слијетање у Тулуз. Четворица мушкараца ухапшена су на лицу мјеста.
Британац би могао да проведе до пет година затвора након што је покушао да отвори врата авиона компаније Рајанер док је био у ваздуху.
Оптужени је у понедјељак био у притвору у Тулузу, у Француској, а наводно је био "вођа" групе мушкараца са момачке вечери, које је полиција прошлог петка на силу извела из авиона.
Авион је летио на нискобуџетној рути између аеродрома Лондон Лутон и Аликантеа на југу Шпаније, али је извршио принудно слијетање у Француску након што је један мушкарац упутио пријетњу.
"Налазио се поред излаза за хитне случајеве и покушавао је да га отвори. Било је застрашујуће за све остале путнике. Пилот није имао другу опцију осим принудног слијетања", рекао је извор из истраге.
Особље и остали путници наводно су покушали да смире групу мушкараца, а неколико родитеља тражило је да пазе на то што раде пред дјецом. Али хаос није престао. Након неколико даљих инцидената, пилот је најавио непланирано слијетање у Тулуз.
Јединица Жандармерије ваздушног транспорта (ЦГТА) чекала је на аеродрому Тулуз-Блањак. Упали су у авион, а мушкарца су извела четири полицајца након што су му ставили лисице, извјештава Дејли мејл .
"Био је веома пијан и одведен је у притвор граничне полиције да се отрезни. Ниво алкохола у крви му је био толико висок да је требало неколико сати прије него што је могао да разговара са њим. Четворица његових пријатеља су такође изведена из авиона и ухапшена", рекао је извор. Главни оптужени је сада у центру судске истраге и суочава се са могућом казном до пет година затвора.
Полицијски извор у Тулузу потврдио је да је лет преусмјерен у град око 21:30 у петак. Након што су проблематични путници избачени, лету је одобрено поновно полијетање у 22:15. Видео који је један путник објавио на ТикТоку приказује хапшење пијане групе.
Док су прва двојица мушкараца пристала да напусте авион, насиље је ескалирало када је мушкарац са бејзбол качкетом замољен да изађе. "Не, не, не, не, то није могуће", викао је, прије него што је искочио са свог сједишта. Док је полицајац стављао лисице његовом оцу, син је молио за помоћ, вичући: "То је мој тата", прије него што га је полицајац избацио са сједишта.
Путница Тања Николс је рекла да је група била гласна и немирна, чак да су и прије полијетања шетали по кабини, мијењали сједишта и игнорисали основне безбједносне протоколе. Један од мушкараца је покушао да приђе њеној пријатељици, али је особље брзо реаговало. Након полијетања, група је одмах почела да пије алкохол и "води гласне, непримјерене разговоре пред малом дјецом која су сједила у близини". Николс је такође описала сукобе унутар групе.
"У једном тренутку, два члана групе су се жестоко посвађала. Видљиво су се гурали, ударали главама, а једном је и мајица поцијепана док су други покушавали да их раздвоје. Шокантно, неки су пљували по сједиштима и стављали ноге на сједишта других путника. Једна жена је чак добила ударац ногом у главу од члана групе", рекла је.
Као и у Британији, максимална казна за "угрожавање безбједности авиона" у Француској је пет година затвора и новчана казна од око 60.000 фунти. За "опијање у авиону", максимална казна је две године и новчана казна од око 4.000 фунти
"Лет из Лондон-Лутона за Аликанте је преусмјерен у Тулуз након што је неколико путника пореметило лет. Посада је потом затражила интервенцију полиције, која је дочекала авион по доласку и извела ове путнике прије него што је лет наставио ка одредишту", саопштио је Рајанер, додајући да "има политику нулте толеранције према неприхватљивом понашању путника и да ће наставити да предузима строге мере како би осигурао да сви путници и посада имају глатко и пријатно путовање, без непотребних поремећаја".
Рајанер се годинама жали на понашање пијаних Британаца. У Француској је прошле године пријављено 40 инцидената пијаних путника на 1.000 летова, у поређењу са 30 у 2021. години.
