Огласили се из Сјеверне Кореје: Никада нећемо одустати

29.09.2025
19:28
Коментари:0
Сјеверна Кореја никада неће одустати од свог нуклеарног програма, рекао је замјеник министра спољних послова те земље Ким Сон Гјонг на засједању Генералне скупштине УН.
"Наметање `денуклеаризације` нашој земљи једнако је захтјеву да се предају суверенитет и право на постојање и тиме прекрши Устав", рекао је Ким.
Он је додао да Сјеверна Кореја неће никада одустати од свог суверенитета, права на постојање и неће прекршити Устав.
"Захваљујући појачаној физичкој моћи одвраћања наше државе од рата, директно сразмјерној растућој пријетњи агресије САД и њихових савезника, воља непријатељских држава да изазову рат је потпуно обуздана и равнотежа снага на Корејском полуострву је осигурана", истакао је Ким.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму