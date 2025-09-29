Logo

Огласили се из Сјеверне Кореје: Никада нећемо одустати

29.09.2025

19:28

Огласили се из Сјеверне Кореје: Никада нећемо одустати
Фото: Танјуг/АП

Сјеверна Кореја никада неће одустати од свог нуклеарног програма, рекао је замјеник министра спољних послова те земље Ким Сон Гјонг на засједању Генералне скупштине УН.

"Наметање `денуклеаризације` нашој земљи једнако је захтјеву да се предају суверенитет и право на постојање и тиме прекрши Устав", рекао је Ким.

Он је додао да Сјеверна Кореја неће никада одустати од свог суверенитета, права на постојање и неће прекршити Устав.

"Захваљујући појачаној физичкој моћи одвраћања наше државе од рата, директно сразмјерној растућој пријетњи агресије САД и њихових савезника, воља непријатељских држава да изазову рат је потпуно обуздана и равнотежа снага на Корејском полуострву је осигурана", истакао је Ким.

