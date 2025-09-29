Logo

Узбуна у Данској, војска хитно позива резервисте

29.09.2025

19:06

Коментари:

0
Узбуна у Данској, војска хитно позива резервисте
Фото: pexels/Somchai Kongkamsri

Ситуација са дроновима у Данскојтоком протекле недјеље довела је до тога да је низ данских војник обвезника хитно позван у службу, јавља Екстра Бладет, позивајући се на ТВ 2.

ТВ 2, који је имао увид у повјерљив позив, наводи да у њему стоји да се позвани моле да се јаве што је брже могуће.

Према наводима медија, позивање се спроводи са директним упућивањем на ситуацију у вези са дроновима, који су примијећени у данском ваздушном простору током протекле недјеље.

ТВ 2 пише да није било могуће добити коментар од команде Оружаних снага Данске поводом овог случаја. Тај медиј такође наводи да не зна тачан обим броја позваних.

Међутим, извори су за ТВ 2 рекли да је позвано "неколико стотина војника".

Сви они су обавијештени у недјељу.

Дронови су посљедњих дана у Данској тема број један, након што је ваздушни простор изнад аеродрома у Копенхагену био затворен на неколико сати прошлог понедјељка увече.

Неколико дана касније дронови су поново примијећени у Данској. Овог пута у Јутланду, гдје су забиљежени на више локација - између осталог код ваздухопловне базе Скридструп, где су често стационирани авиони Ф-35 и Ф-16 данског ратног ваздухопловства.

Током викенда поново је потврђено да су примећени дронови у Данској. И овога пута у близини више капацитета Оружаних снага.

Али, иако је прошло недјељу дана, још се не зна ко стоји иза тих инцидената.

У недјељу је, међутим, објављено да ће дански ваздушни простор бити затворен за цивилно летење дроновима, а то се дешава пред самит ЕУ, чији је домаћин Данска ове недјеље. Забрана важи до 3. октобра.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Danska

vojska

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

11 чланова породице осуђено на смрт

Свијет

11 чланова породице осуђено на смрт

2 ч

0
Нетанјаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

Свијет

Нетанјаху стигао у Бијелу кућу, Трамп увјерен у постизање мировног споразума

2 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Ракете "томахавк" могу довести до ескалације сукоба

2 ч

0
"Политико": Брисел страхује - тензије би могле да прерасту у сукоб са Русијом

Свијет

"Политико": Брисел страхује - тензије би могле да прерасту у сукоб са Русијом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

11

Битно име се враћа у Звезде Гранда: Чекала је прави тренутак

21

04

Дејан Станковић ускоро бивши?

21

01

Централне вијести 29.09.2025.

20

57

Марија Алексић за АТВ: Животне битке су ме учиниле јачом, радујем се новој сезони

20

44

Пацови преплављују градове широм свијета: Озбиљна здравствена пријетња?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner