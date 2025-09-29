Узбуна у Данској, војска хитно позива резервисте

29.09.2025
Ситуација са дроновима у Данскојтоком протекле недјеље довела је до тога да је низ данских војник обвезника хитно позван у службу, јавља Екстра Бладет, позивајући се на ТВ 2.
ТВ 2, који је имао увид у повјерљив позив, наводи да у њему стоји да се позвани моле да се јаве што је брже могуће.
Према наводима медија, позивање се спроводи са директним упућивањем на ситуацију у вези са дроновима, који су примијећени у данском ваздушном простору током протекле недјеље.
ТВ 2 пише да није било могуће добити коментар од команде Оружаних снага Данске поводом овог случаја. Тај медиј такође наводи да не зна тачан обим броја позваних.
Међутим, извори су за ТВ 2 рекли да је позвано "неколико стотина војника".
Дронови су посљедњих дана у Данској тема број један, након што је ваздушни простор изнад аеродрома у Копенхагену био затворен на неколико сати прошлог понедјељка увече.
Неколико дана касније дронови су поново примијећени у Данској. Овог пута у Јутланду, гдје су забиљежени на више локација - између осталог код ваздухопловне базе Скридструп, где су често стационирани авиони Ф-35 и Ф-16 данског ратног ваздухопловства.
Током викенда поново је потврђено да су примећени дронови у Данској. И овога пута у близини више капацитета Оружаних снага.
Али, иако је прошло недјељу дана, још се не зна ко стоји иза тих инцидената.
У недјељу је, међутим, објављено да ће дански ваздушни простор бити затворен за цивилно летење дроновима, а то се дешава пред самит ЕУ, чији је домаћин Данска ове недјеље. Забрана важи до 3. октобра.
