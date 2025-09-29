Песков: Ракете "томахавк" могу довести до ескалације сукоба

29.09.2025
18:14
Коментари:0
Руска војска анализира да ли ће Сједињене Државе испоручити Украјини ракете "томахавк" за нападе дубоко у територију Русије, што би могло да доведе до оштре ескалације сукоба.
- Питање је ко може да лансира ове ракете? Да ли само Украјинци могу да их лансирају или то морају да ураде и амерички војници - рекао је новинарима портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је додао да је потребна веома детаљна анализа у смислу ко одређује циљеве ових ракета, америчка страна или сами Украјинци.
Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс рекао је јуче да Вашингтон разматра захтјев Украјине да испоручи ракете "томахавк".
Предсједник САД Доналд Трамп још није донио одлуку о томе.
Крстареће ракете "томахавк" имају домет од 2.500 километара, што значи да могу да погоде Москву и највећи дио европског дијела Русије у случају да буду испаљене из Украјине.
