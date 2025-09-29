Судар два аутобуса - више повријеђених, међу њима дјеца и трудница

Извор:
Тешка саобраћајна несрећа догодила се у понедјељак ујутро током јутарње гужве у Хамбургу, када су се из засад непознатог разлога сударила два градска аутобуса.
Према информацијама које је потврдила полиција, несрећа се догодила око 9 сати на Осдорфер Ландштрасе у градској четврти Алтона, неколико километара западно од центра града.
Ватрогасци су због великог броја повријеђених прогласили тзв. масовни инцидент, ситуацију у којој се очекује ванредно велики број повријеђених особа. На терену су бројне хитне службе и возила хитне помоћи.
Према подацима ватрогасне службе, укупно 20 особа је повријеђено, од чега 16 лакше, а четворо одраслих тешко. Девет особа је превезено у болницу, међу њима четворо дјеце која су задобила лакше повреде и трудница која је тешко повријеђена.
Посебно забрињава информација да се у једном од аутобуса налазила основношколска група дјеце која похађају четврти разред, а која је била на путу према школском излету. Према извјештајима више њемачких медија, дјеца су одмах након несреће збринута и превезена у школу у пратњи полиције и великог санитетског возила. Дјецу су тамо преузели родитељи.
Школа се одмах обратила родитељима погођене дјеце, поручивши: "Сва дјеца су засад добро и налазе се под школском или кућном његом".
Истрага о узроцима судара је у току. Још није познато како је дошло до несреће, а саобраћај на тој дионици био је дуже вријеме обустављен.
