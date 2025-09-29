Logo

Судар два аутобуса - више повријеђених, међу њима дјеца и трудница

Извор:

АТВ

29.09.2025

14:43

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Тешка саобраћајна несрећа догодила се у понедјељак ујутро током јутарње гужве у Хамбургу, када су се из засад непознатог разлога сударила два градска аутобуса.

Према информацијама које је потврдила полиција, несрећа се догодила око 9 сати на Осдорфер Ландштрасе у градској четврти Алтона, неколико километара западно од центра града.

ljubisa petrovic 2

Градови и општине

Акт Љубише Петровића одбачен као незаконит

Ватрогасци су због великог броја повријеђених прогласили тзв. масовни инцидент, ситуацију у којој се очекује ванредно велики број повријеђених особа. На терену су бројне хитне службе и возила хитне помоћи.

Према подацима ватрогасне службе, укупно 20 особа је повријеђено, од чега 16 лакше, а четворо одраслих тешко. Девет особа је превезено у болницу, међу њима четворо дјеце која су задобила лакше повреде и трудница која је тешко повријеђена.

Посебно забрињава информација да се у једном од аутобуса налазила основношколска група дјеце која похађају четврти разред, а која је била на путу према школском излету. Према извјештајима више њемачких медија, дјеца су одмах након несреће збринута и превезена у школу у пратњи полиције и великог санитетског возила. Дјецу су тамо преузели родитељи.

фк сарајево fk sarajevo

Фудбал

Мусемић напушта клуб, мијења га Марио Цвитановић

Школа се одмах обратила родитељима погођене дјеце, поручивши: "Сва дјеца су засад добро и налазе се под школском или кућном његом".

Истрага о узроцима судара је у току. Још није познато како је дошло до несреће, а саобраћај на тој дионици био је дуже вријеме обустављен.

