Авион слетио са писте: Трагедија спријечена у посљедњем тренутку

29.09.2025

12:22

Авион слетио са писте: Трагедија спријечена у посљедњем тренутку
Фото: Jaxon Matthew Willis/Pexels

Авион са 53 путника у суботу је слетио са писте на регионалном аеродрому "Роаноке-Блексбург" у америчкој савезној држави Вирџинији. Специјални безбједносни систем од бетонских блокова спријечио је трагедију и зауставио летјелицу.

На аеродрому у Вирџинији догодио се инцидент када је авион са путницима и члановима посаде прешао крај писте и није успио да закочи на вријеме.

Како преноси "Wall Стреет Јоурнал", авионска несрећа је избјегнута захваљујући посебном безбједносном систему.

На крају писте налази се сигурносна зона од бетонских блокова која је ефикасно зауставила авион.

Систем се назива Енгинееред Материалс Arresting System (ЕМАС). Ријеч је о посебно дизајнираним блоковима од бетона или цемента који се лако дробе. Када авион пређе преко њих, точкови тону у блокове и нагло се успоравају - слично као код посебне кочионе рампе.

Захваљујући ЕМАС-у, у инциденту није било повријеђених. Путници су безбиједно напустили авион. Истрага ће утврдити зашто авион није успио да стане на вријеме, преноси "24Седам".

