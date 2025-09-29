Logo

Медвјед убио пензионера у школском дворишту

Извор:

Танјуг

29.09.2025

12:02

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Медвјед који је напао пензионера у школском дворишту у Петропавловску-Камчатском на далеком истоку Русије у четвртак вјероватно је допливао у град кроз залив и није имао претходног контакта са људима, саопштили су данас локални званичници, преноси РИА Новости.

"Уз помоћ научника смо у потпуности истражили овај трагични инцидент. Сви су закључили да је предатор препливао залив. Овај предатор је атипичан и никада раније није био у урбаном окружењу, отуда и његово агресивно понашање", рекао је Дмитриј Шипицин, вршилац дужности министра шумарства и лова за регион.

Према његовим ријечима, док је прошле године било више од 550 случајева појаве медвједа у насељеним мјестима, ове године је забиљежено 76 таквих инцидената.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Додик и СНСД показали национално одговорну политику

Медвјед је 25. септембра напао 84-годишњег пензионера у дворишту средње школе.

Жртва је хоспитализована са тешким повредама, али је касније преминула, док је медвједа на лицу мјеста убио ловац.

Раније тог дана, медвјед је напао возача на паркингу, али је возач успио да побјегне својим аутомобилом.

Ученику шестог разреда је такође била потребна медицинска помоћ након што је задобио огреботине и модрице док је бјежао од медвједа.

Власти Камчатке саопштиле су да појачавају мјере безбједности као одговор на масовну миграцију медвједа у насељена подручја.

šolaja

Република Српска

Шолаја: Логична одлука СНСД-а

Три дрона су распоређена за праћење предатора у близини насељених подручја, повећан је број тимова за брзо реаговање и регрутоване су добровољне патроле.

Општинским челницима је савјетовано да уклоне неовлашћене депоније које привлаче животиње, а туристичким компанијама се савјетује да пооштре мјере безбједности.

Тагови:

medvjed

napad medvjeda

