Кошарац: Додик и СНСД показали национално одговорну политику

Извор:
СРНА
29.09.2025
11:55
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик и СНСД још једном су показали национално одговорну политику према Републици Српској, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"Ми смо брана најезди пробосанских структура, малигном утицају нелегитимног Шмита и дијела Запада који желе да униште дејтонску архитектуру, девастирају Српску, уруше њен уставни капацитет и деконституишу српски народ у БиХ", написао је Кошарац на Инстаграму, поводом одлуке Главног одбора СНСДа о изласку на пријевремене изборе.
Свијет
Кремљ о америчким ''томахавцима'': Нема магичног лијека за Кијев
Пријаве странака и независних кандидата за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске почеле су у четвртак, 25. септембра. На изборима заказаним за 23. новембар право гласа има око 1.266.000 бирача.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч15
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму