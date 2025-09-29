Logo

Кошарац: Додик и СНСД показали национално одговорну политику

СРНА

29.09.2025

11:55

Предсједник Републике Српске Милорад Додик и СНСД још једном су показали национално одговорну политику према Републици Српској, изјавио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

"Ми смо брана најезди пробосанских структура, малигном утицају нелегитимног Шмита и дијела Запада који желе да униште дејтонску архитектуру, девастирају Српску, уруше њен уставни капацитет и деконституишу српски народ у БиХ", написао је Кошарац на Инстаграму, поводом одлуке Главног одбора СНСДа о изласку на пријевремене изборе.

Пријаве странака и независних кандидата за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске почеле су у четвртак, 25. септембра. На изборима заказаним за 23. новембар право гласа има око 1.266.000 бирача.

