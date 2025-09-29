Logo

Кремљ о америчким ''томахавцима'': Нема магичног лијека за Кијев

29.09.2025

11:52

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Москва је чула изјаве Вашингтона о могућим испорукама ракета "томахавк" Украјини и пажљиво их анализира, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Чули смо ове изјаве, пажљиво их анализирамо и процјењујемо, наши војни стручњаци се пажљиво баве овим питање - истакао је Песков, као одговор на питање о томе како Кремљ оцењује изјаве о америчкој испоруци ракета "томахавк" Кијеву, као и чињеницу да би удари на Русију њима могли бити изведени уз сагласност председника САД Доналда Трампа.

Свијет

Орбан: Гарантована безбједност снабдјевања нафтом и гасом из Русије

Он је додао не постоји "магични лијек" који може промијенити ситуацију на фронту у корист кијевског режима.

Тагови:

Дмитриј Песков

Kremlj

