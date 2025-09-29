Кремљ о америчким ''томахавцима'': Нема магичног лијека за Кијев

29.09.2025
11:52
Коментари:0
Москва је чула изјаве Вашингтона о могућим испорукама ракета "томахавк" Украјини и пажљиво их анализира, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Чули смо ове изјаве, пажљиво их анализирамо и процјењујемо, наши војни стручњаци се пажљиво баве овим питање - истакао је Песков, као одговор на питање о томе како Кремљ оцењује изјаве о америчкој испоруци ракета "томахавк" Кијеву, као и чињеницу да би удари на Русију њима могли бити изведени уз сагласност председника САД Доналда Трампа.
Он је додао не постоји "магични лијек" који може промијенити ситуацију на фронту у корист кијевског режима.
