Осуђено 11 чланова породице на смрт

Кинески суд осудио је на смрт 11 чланова злогласне мафијашке породице која је водила центре за преваре у Мјанмару, према кинеским државним медијима.
Десетине чланова породице Минг проглашени су кривима за вођење криминалних активности, а многи су добили дугогодишње затворске казне.
Породица Минг радила је за један од четири клана који су водили успавани забачени градић Лаукаи у Мјанмару, близу границе с Кином, у центру за коцкање, дрогу и центре за преваре.
Мјанмар је на крају кренуо у обрачун с тим, ухапшивши многе чланове тих породица 2023. и предавши их кинеским властима, преноси "BBC".
