Злато никад скупље

Извор:
Независне
29.09.2025
14:12
Коментари:0
Цијене племенитих метала расту док инвеститори траже сигурну луку, а неизвјесност око америчког буџета и монетарне политике ФЕД-а подстиче куповине.
Цијена злата порасла је на рекордних 3.812 долара по унци, што је највиши ниво икада забиљежен. И остали племенити метали наставили су раст, вођени слабљењем долара и забринутошћу око могућег затварања америчке владе.
Злато је скочило чак 1,4%, надмашивши прошло-седмични рекорд, биљежећи шести узастопни седмични раст.
Сребро је порасло 2,4%, док су платина и паладијум такође забиљежили снажне добитке, подржани ограниченом понудом на тржишту и повећаним приливима у ЕТФ фондове везане за метале.
Свијет
Осуђено 11 чланова породице на смрт
Од почетка године злато је порасло за 45%, ослањајући се на снажну потражњу централних банака и очекивања наставка смањења каматних стопа.
Злато тако потврђује статус најпоузданије глобалне сигурне луке – у времену када политичка и економска неизвјесност дрмају тржишта., преносе Независне Новине.
Најновије
Најчитаније
16
33
16
30
16
19
16
08
16
07
Тренутно на програму