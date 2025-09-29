Logo

Извор:

Независне

29.09.2025

Злато никад скупље
Фото: Pixabay

Цијене племенитих метала расту док инвеститори траже сигурну луку, а неизвјесност око америчког буџета и монетарне политике ФЕД-а подстиче куповине.

Цијена злата порасла је на рекордних 3.812 долара по унци, што је највиши ниво икада забиљежен. И остали племенити метали наставили су раст, вођени слабљењем долара и забринутошћу око могућег затварања америчке владе.

Злато је скочило чак 1,4%, надмашивши прошло-седмични рекорд, биљежећи шести узастопни седмични раст.

Сребро је порасло 2,4%, док су платина и паладијум такође забиљежили снажне добитке, подржани ограниченом понудом на тржишту и повећаним приливима у ЕТФ фондове везане за метале.

sud cekic

Свијет

Осуђено 11 чланова породице на смрт

Од почетка године злато је порасло за 45%, ослањајући се на снажну потражњу централних банака и очекивања наставка смањења каматних стопа.

Злато тако потврђује статус најпоузданије глобалне сигурне луке – у времену када политичка и економска неизвјесност дрмају тржишта., преносе Независне Новине.

Злато

