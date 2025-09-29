Logo

Сваки откуцај важан - дјеловати превентивно како би спријечили болести срца

Извор:

РТРС

29.09.2025

14:12

Сваки откуцај важан - дјеловати превентивно како би спријечили болести срца
Фото: АТВ

Болести срца и крвних судова водећи су узрок смртности у свијету – сваке године односе милионе живота, а оно што забрињава јесте чињеница да се све чешће јављају код млађих људи. Стресан начин живота, недостатак физичке активности, нездрава исхрана, пушење и повишен крвни притисак само су неки од фактора ризика који утичу на здравље срца. 29. септембар Свјетски је дан срца.

Седамдестогодишњи Ђорђо Рогић 30 година живи са дијагнозом ангине пекторис.

Истиче да редовни прегледи и узимање терапије живот може да олакша и продужи.

- Сваки човјек треба да води рачуна о себи, међутим мало нас то чини, а здравље се не купује, здравље се чува - поручује Рогић.

Каридоваскуларне болести на свјетском нивоу однесу 18,6 милиона живота годишње.

Процјењује се да ће до 2030. године смртност бити повећана на 20 милиона.

- Након 25 година код нас је дошло до смањења од 15 одсто умирања од кардиоваскуларних болести и највише су томе допринијеле превентивне активности али и напредак каридоваскуларног лијечења - рекао је Душко Вулић, Национални координатор за превенцију кардиоваскуларних болести.

sud cekic

Свијет

Осуђено 11 чланова породице на смрт

У превенцији је кључ, нарочито код особа које имају породичну генезу каридоваскуларних болести.

Породични љекари играју кључну улогу у савјетовању.

- Када причамо о здрављу и бризи грађана за здравље, посматрамо их из два угла. Један је одговорност здравственог система, односно државе о здрављу људи, а други је одговорност самих грађана о свом здрављу - навела је Невена Тодоровић, директорка Дома здравља Бањалука.

Младен Шукало, начелник Центра за промоцију здравља и превенцију болести Дома здравља Бањалука истакао је да се пацијентима дају сугестије да ураде и друге скрининге, у смислу раног откривања ових обољења.

- Као што су скриниг анеуризме аорте и све друге процедуре које нам могу указати да се болест већ развија, а да симптома нема - јасан је Шукало.

Превентивни прегледи попут мјерења крвног притиска, шећера и масноћа у крви, ЕКГ-а и ултразвука срца могу на вријеме открити ризичне факторе и спријечити озбиљне болести, уз поруку - сваки откуцај је важан.

