Logo

Кардиоваскуларна обољења има 5.012 грађана

Извор:

СРНА

29.09.2025

12:11

Коментари:

0
Кардиоваскуларна обољења има 5.012 грађана
Фото: Unsplash

У Новом Граду 5.012 грађана има обољење кардиоваскуларног система, подаци су Дома здравља.

Поводом Свјетског дана срца медицинска сестра Мирјана Бајић подсјетила је да су кардиоваскуларне болести водећи узрок смрти и инвалидитета у свијету.

Као факторе ризика је навела пушење, недовољну физичку активност, гојазност, повишен притисак, повишене масноће у крви, шећерну болест и стрес.

EU-brisel

Свијет

Европи стигла пријетња: Спомиње се и оружје за масовно уништење

Бајићева је навела да је процјена да се око 90 одсто кардиоваскуларних болести може спријечити превенцијом кроз здраву исхрану, физичку активност, избјегавање дуванског дима и алкохола, правовремено лијечење високог крвног притиска, високог садржаја масноћа у крви и дијабетеса.

Дом здравља у Новом Граду је поводом 29. септембра, Свјетског дана срца, организовао бесплатну контролу крвног притиска садржаја шећера у крви.

Осим тога, дводневну бесплатну контролу организовало је и Удружење пензионера у Новом Граду чији предсједник Недељко Згоњанин каже да током акције контролу обави стотињак пензионера.

Подијели:

Таг:

srčana oboljenja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Европи стигла пријетња: Спомиње се и оружје за масовно уништење

Свијет

Европи стигла пријетња: Спомиње се и оружје за масовно уништење

1 ч

0
Медвјед убио пензионера у школском дворишту

Свијет

Медвјед убио пензионера у школском дворишту

1 ч

0
Вулић: СНСД брани институције Српске и право да народ бира

БиХ

Вулић: СНСД брани институције Српске и право да народ бира

1 ч

0
Кошарац: Додик и СНСД показали национално одговорну политику

Република Српска

Кошарац: Додик и СНСД показали национално одговорну политику

2 ч

0

Више из рубрике

Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Вјеровало се да је ово пиће прави народни лијек за стомак и желудац

2 ч

0
''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

Здравље

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

2 ч

0
Čaj, cvijeće

Здравље

Како природно ојачати имунитет: Савјети за хладне дане

3 ч

1
Овај знак на ноктима може указати на проблеме са срцем

Здравље

Овај знак на ноктима може указати на проблеме са срцем

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

45

Биће и бесплатних садржаја: Мега луна парк почиње с радом у Бањалуци

13

38

Алкараз кроз драму до финала Токија

13

35

Бојић: Сви јунаци ником поникоше

13

24

Шулић: Нисмо спремни да се коцкамо са Српском

13

21

Којић: Рационална одлука СНСДа да би се спријечило да мањина изабере предсједника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner