Кардиоваскуларна обољења има 5.012 грађана

Извор:
СРНА
29.09.2025
12:11
Коментари:0
У Новом Граду 5.012 грађана има обољење кардиоваскуларног система, подаци су Дома здравља.
Поводом Свјетског дана срца медицинска сестра Мирјана Бајић подсјетила је да су кардиоваскуларне болести водећи узрок смрти и инвалидитета у свијету.
Као факторе ризика је навела пушење, недовољну физичку активност, гојазност, повишен притисак, повишене масноће у крви, шећерну болест и стрес.
Бајићева је навела да је процјена да се око 90 одсто кардиоваскуларних болести може спријечити превенцијом кроз здраву исхрану, физичку активност, избјегавање дуванског дима и алкохола, правовремено лијечење високог крвног притиска, високог садржаја масноћа у крви и дијабетеса.
Дом здравља у Новом Граду је поводом 29. септембра, Свјетског дана срца, организовао бесплатну контролу крвног притиска садржаја шећера у крви.
Осим тога, дводневну бесплатну контролу организовало је и Удружење пензионера у Новом Граду чији предсједник Недељко Згоњанин каже да током акције контролу обави стотињак пензионера.
