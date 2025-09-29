Како природно ојачати имунитет: Савјети за хладне дане

Извор:
Јесен је доба године када организам пролази кроз нагле промјене. Нема више топлих љетњих дана, температуре падају, дан постаје краћи, а вируси и прехладе постају све чешћи гости. Управо због тога је октобар идеалан мјесец да озбиљно размислимо о томе како ојачати имунитет пред зиму.
Умјесто да посежемо за вјештачким препаратима, природа нам нуди мноштво рјешења, од љековитих чајева, до домаћих сирупа који се припремају од састојака доступних свима.
Наш имунолошки систем функционише као одбрамбени зид против бактерија и вируса. Када је он ослабљен, постајемо склонији инфекцијама, прехладама и грипу. Јесен је специфична јер доноси:
Управо зато је кључно у овом периоду ојачати организам природним путем.
Чајеви нису само топли напитак за хладне дане, већ су и снажна подршка имунитету.
Чај од ђумбира и лимуна: комбинација која чисти организам, убрзава циркулацију и подиже енергију. Ђумбир је познат по антибактеријским својствима, док лимун доноси витамин Ц у природном облику.
Шипак: прави витаминска бомба. Чај од сушеног плода шипка богат је антиоксидансима и јача отпорност на вирусе, а овај чај се препоручује и онима који имају стомачне проблеме.
Ехинацеа: биљка коју су Индијанци користили као заштиту од инфекција. Истраживања показују да редовно конзумирање чаја од ехинацеe скраћује трајање прехладе.
Камилица: осим што смирује нервни систем, овај чај дјелује противупално и помаже организму да се одбрани од бактерија.
Подсјећамо, најбољи ефекат се постиже када чајеве пијете редовно, а не само када се разболите.
Домаћи сирупи су још један од начина да ојачате имунитет. Предност је у томе што можете бити сигурни у састојке, односно да је све без конзерванса и адитива.
Сируп од меда, лимуна и ђумбира: исјецкани ђумбир и лимун прелити медом и оставити да одстоји неколико дана. Ова комбинација је права природна вакцина.
Сируп од црне зове: један од најпознатијих традиционалних рецепата. Јача отпорност и помаже у борби против вируса.
Сируп од борових иглица: мање познат, али врло ефикасан за јачање плућа и прочишћавање дисајних путева.
Обезбиједите себи довољно сна, односно, оних "прописаних" 7–8 сати.
У исхрану унесите сезонско воће и поврће (јабуке, купус, тикву, мркву).
Проводите што више времена на свјежем ваздуху, ако је хладно, то не значи да не требате са пријатељима или породицом отићи у шетњу парком или негдје ван града, гдје је мање загађење ваздуха.
Покушајте избјегавати стресне ситуације, а ако су већ неизбјежне, покушајте их што мање "примати срцу", јер стрес, доказано урушава имунолошки систем.
Имате ли ви неки савјет како сачувати здравље током наредних неколико хладних мјесеци? Пишите нам у коментар!
