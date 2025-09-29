Logo

Метеоролог најавио и до пола метра снијега

Извор:

Блиц

29.09.2025

09:46

Коментари:

0
Наредних дана температуре драстично падају широм Србије, а на појединим местима минималне температуре биће и испод нуле, најавио је метеоролог Иван Ристић.

Он је за "Блиц" рекао да нас право захлађење очекује већ од 1. октобра, када се очекују интензивне падавине, и то не само кише, већ и снијега.

Милорад-Додик-290925

Република Српска

Додик: СНСД треба изаћи на пријевремене изборе

"Хладни ваздух долази из Русије, Италијани га зову 'руска зимска олуја'. Можемо да га очекујемо већ у сриједу увече. Са собом доноси доста падавина, прво ће на удару бити јужна Србија, па ће се падавинска зона премјештати ка сјеверу и до краја четвртка захватиће већи дио земље", рекао је он.

Ристић упозорава да ће падавина бити два до три дана без престанка, а очекује се до 100 милиметара кише у наредних седам дана.

Како је Ристић навео на свом Фејсбук профилу, на Златибору и Копаонику се већ у другој половини наредне недјеље очекује снијег. Затим ће се, према његовим ријечима, забијелити и на Голији, као и на Старој планини.

Очекује се до пола метра снијега

"У четвртак на Копаонику се очекује снијег, а до суботе би могло да напада око пола метра. Такође, на Голији и Старој планини очекује се стварање сњежног покривача. У петак на Златибору пашће снијег, као појава, али постоји могућност да се задржи и забијели", најавио је Ристић.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Друштво

Стиже велика промјена времена, ево када је могућ снијег

Ипак, послије хладног фронта са кишом и снијегом на вишим планинама, према ријечима метеоролога Ристића, Михољско љето почиње постепено, а максималне температуре достигнуће 25. подиок на Целзијусовој скали и то само 12. октобра - за Михољдан.

"Одмах од 6,7. октобра иде постепени пораст температуре, око 25 степени очекује се за Михољдан, враћају се љетне температуре, али не задуго", навео је он.

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Снијег

Коментари (0)
