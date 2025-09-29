Метеоролог најавио и до пола метра снијега

Извор:
Наредних дана температуре драстично падају широм Србије, а на појединим местима минималне температуре биће и испод нуле, најавио је метеоролог Иван Ристић.
Он је за "Блиц" рекао да нас право захлађење очекује већ од 1. октобра, када се очекују интензивне падавине, и то не само кише, већ и снијега.
"Хладни ваздух долази из Русије, Италијани га зову 'руска зимска олуја'. Можемо да га очекујемо већ у сриједу увече. Са собом доноси доста падавина, прво ће на удару бити јужна Србија, па ће се падавинска зона премјештати ка сјеверу и до краја четвртка захватиће већи дио земље", рекао је он.
Ристић упозорава да ће падавина бити два до три дана без престанка, а очекује се до 100 милиметара кише у наредних седам дана.
Како је Ристић навео на свом Фејсбук профилу, на Златибору и Копаонику се већ у другој половини наредне недјеље очекује снијег. Затим ће се, према његовим ријечима, забијелити и на Голији, као и на Старој планини.
"У четвртак на Копаонику се очекује снијег, а до суботе би могло да напада око пола метра. Такође, на Голији и Старој планини очекује се стварање сњежног покривача. У петак на Златибору пашће снијег, као појава, али постоји могућност да се задржи и забијели", најавио је Ристић.
Ипак, послије хладног фронта са кишом и снијегом на вишим планинама, према ријечима метеоролога Ристића, Михољско љето почиње постепено, а максималне температуре достигнуће 25. подиок на Целзијусовој скали и то само 12. октобра - за Михољдан.
"Одмах од 6,7. октобра иде постепени пораст температуре, око 25 степени очекује се за Михољдан, враћају се љетне температуре, али не задуго", навео је он.
