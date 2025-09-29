Стиже велика промјена времена, ево када је могућ снијег

29.09.2025
Данас ће у Босни преовладавати умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено смањење облачности, док ће у Херцеговини бити претежно сунчано. Понегдје у централним, сјеверним и источним подручјима могућа је слаба киша. Дуваће слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни вјетар. Дневна температура кретаће се од 14 до 20 степени Целзијуса, на југу до 25.
Сутра ујутро у Босни ће бити умјерено до претежно облачно, а у Херцеговини сунчано. Током дана очекује се пораст облачности, а послије подне и током ноћи у Босни је могућа слаба киша. Јутарња температура износиће од четири до 10, на југу до 14 степени, а дневна од 13 до 19, на југу до 25 степени Целзијуса.
У сриједу ће преовладавати облачно вријеме са слабом кишом, а у вечерњим сатима на планинама се очекује снијег. На југу и југозападу дуваће слаба до умјерена бура, док ће у остатку земље бити слаб сјеверни и сјевероисточни вјетар. Јутарња температура износиће од четири до 10, на југу до 15 степени, а дневна од 10 до 16, на југу до 23 степена Целзијуса.
У четвртак ће у већем дијелу земље бити претежно облачно, док ће на југу Херцеговине бити сунчаније. У Босни се очекује киша, а на планинама слаб снијег. Јутарња температура кретаће се од два до осам, на југу до 14 степени, а дневна од 6шест до 12, на југу до 18 степени Целзијуса.
Према прогнози, у петак ће такође преовладавати облачно вријеме. У нижим подручјима очекује се слаба киша, а у вишим и на планинама слаб снијег. Током послијеподнева у Крајини ће доћи до разведравања. Јутарња температура кретаће се од нула до шест, на југу до 10 степени, док ће дневна бити од 4 до 10, а на југу и сјеверу до 16 степени Целзијуса.
