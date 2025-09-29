Logo

Погледајте какво нас вријеме данас очекује

Извор:

АТВ

29.09.2025

08:37

Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се у већини крајева очекује сунчаније вријеме, осим на сјевероистоку и истоку гдје ће се задржати промјенљиво облачно вријеме са слабом кишом понегдје.

У Херцеговини ће током већег дијела дана бити претежно сунчано и вјетровито, а послије подне доћи ће до развоја облака са краткотрајном кишом на крајњем југу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша дневна температура ваздуха од 16 на истоку до 24 на југу, у вишим предјелима од 13 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, на ударе понегдје појачан, сјеверних смјерова. У Херцеговини уз јаке ударе буре.

Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно облачно вријеме, а у Херцеговини сунчано.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Хан Пијесак пет, Дринић, Чемерно, Дрвар и Ливно шест, Кнежево седам, Гацко, Калиновик, Соколац и Бугојно осам, Шипово девет, Приједор, Мркоњић Град, Сребреница, Зеница и Бихаћ 10, Билећа, Нови Град, Рибник, Рудо, Сарајево и Тузла 11, Бањалука, Добој, Зворник, Вишеград 12, Фоча и Србац 12, Бијељина, Требиње и Брчко 13 и те Мостар 16 степени Целзијусових.

