Погледајте срамотни пенал Милсона на мечу Црвена звезда - Раднички 1923

Бивши играч Црвене звезде Марко Перовић (41) огласио се на друштвеним мрежама послије катастрофално изведеног пенала крила црвено-бијелих Фелисија Милсона.
На утакмици против Радничког 1923, Милсон је шутирао тако неспретно да се оклизнуо и два пута додирнуо лопту, а недуго послије тога је замијењен, јер је умјесто њега ушао Немања Радоњић.
Због тога се Перовић огласио и предложио да играч из Анголе буде новчано кажњен.
"Све разумијем, али поред наших играча и ово мало што их има, ти даш Милсону - који се смије и дјелује неозбиљно у сваком погледу - да изведе пенал. И треба да се прекине утакмица и да се удари по џепу, јер ионако су лијепо плаћени, па ће други пут мало да размисли гдје игра и гдје је дошао", написао је Перовић.
Члан чувене "класе 1984" Црвене звезде оставио је дубок траг на "Маракани" играјући за црвено-бијеле од 2002. до 2008, а потом је имао кратку епизоду у Звезди 2012. Интересантно је то да је играо и за Раднички 1923 2014. Тренутно је тренер у Сједињеним Државама.
Погледајте како је Милсон срамотно извео пенал против Радничког:
