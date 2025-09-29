Logo

Погледајте срамотни пенал Милсона на мечу Црвена звезда - Раднички 1923

Извор:

Агенције

29.09.2025

08:33

Коментари:

1
Фелисио Милсон, фудбалер Црвене звезде на мечу са Радничким 1923
Фото: Screenshot / YouTube

Бивши играч Црвене звезде Марко Перовић (41) огласио се на друштвеним мрежама послије катастрофално изведеног пенала крила црвено-бијелих Фелисија Милсона.

На утакмици против Радничког 1923, Милсон је шутирао тако неспретно да се оклизнуо и два пута додирнуо лопту, а недуго послије тога је замијењен, јер је умјесто њега ушао Немања Радоњић.

Црвена звезда - Раднички 1923

Фудбал

Црвена звезда -Раднички 1923: Брутална парола навијача

Због тога се Перовић огласио и предложио да играч из Анголе буде новчано кажњен.

"Све разумијем, али поред наших играча и ово мало што их има, ти даш Милсону - који се смије и дјелује неозбиљно у сваком погледу - да изведе пенал. И треба да се прекине утакмица и да се удари по џепу, јер ионако су лијепо плаћени, па ће други пут мало да размисли гдје игра и гдје је дошао", написао је Перовић.

Владимир Стојковић

Фудбал

Црвена Звезда - Раднички 1923: Вратио се Стојковић, с њим и лудница

Члан чувене "класе 1984" Црвене звезде оставио је дубок траг на "Маракани" играјући за црвено-бијеле од 2002. до 2008, а потом је имао кратку епизоду у Звезди 2012. Интересантно је то да је играо и за Раднички 1923 2014. Тренутно је тренер у Сједињеним Државама.

Погледајте како је Милсон срамотно извео пенал против Радничког:

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

radnički

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Црвена звезда - Раднички 1923

Фудбал

Црвена звезда -Раднички 1923: Брутална парола навијача

12 ч

0
Владимир Стојковић / Црвена звезда - Раднички 1923

Фудбал

Црвена Звезда - Раднички 1923: Вратио се Стојковић, с њим и лудница

13 ч

0
Потпуни хаос на утакмици Црвена звезда - Раднички 1923

Фудбал

Црвена Звезда - Раднички 1923: Потпуни хаос на утакмици

13 ч

0
Посушје-Борац

Фудбал

Побједа Борца за повратак на чело табеле

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

07

Гогановић: Сарајево прикрива своје проблеме нападима на Српску и Србију

11

00

''Зрно бесмртника'' све популарније у исхрани

10

59

Медведев: Европа не може да приушти рат са Русијом

10

47

Хаос на популарном грчком острву након невремена

10

42

Пуцњава у Хрватској: Испалио хице на пијаци, људи у паници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner