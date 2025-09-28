Црвена звезда -Раднички 1923: Брутална парола навијача

Извор:
Црвена звезда од 19 сати на стадиону "Рајко Митић" савладала је са 2:1 Раднички 1923 из Крагујевца, у мечу 10. кола Суперлиге Србије.
Средину првог дијела обиљежила је "добродошлица" Делија за Владимира Стојковића.
Наиме, мало послије почетка меча навијачи Звезде су подигли транспарент на којем је писало:
"Какав голман такви навијачи, издају и прелијећу и мисле да су јачи".
Наравно, јасна је алузија на прелазак голмана Владимира Стојковића, који је својевремено наступао за црвено-бијеле, у редове Партизана.
Уз то, навијачи су послали и поруку присталицама ривала са којима нису у добрим и пријатељским односима, пише "Телеграф".
