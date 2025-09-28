Logo

Црвена Звезда - Раднички 1923: Вратио се Стојковић, с њим и лудница

28.09.2025

22:04

Владимир Стојковић / Црвена звезда - Раднички 1923
Фудбалери Црвене Звезде побиједили су Раднички 1923 резултатом 2:1 у оквиру 10. кола Суперлиге.

Црвено-бијелима је ово била осма побједа у осмој утакмици сезоне - свакако најузбудљивија и најдраматичнија имајући у виду све што се десило у недјељу увече на највећем српском стадиону.

Тешко је побројати и оно најважније.

Шампион Србије је до побједе, и то са играчем мање читаво полувријеме (Дуарте директан црвени картон), стигао головима Стефана Лековића у 90. минуту и Мирка Иванића у 90+5. минуту меча који је судија Стефан Јекнић продужио за 17 минута.

Разлог су два прекида почетком другог полувремена, која су изазвали навијачи Звезде са сјеверне трибине. На мети им се нашао стари знанац Владимир Стојковић са којим су се, на највећем српском стадиону, "сусрели" први пут послије четири године.

Јекнић је одмах након првог "плотуна" пиротехнике ка Стојковићу прекинуо утакмицу, а након што се меч наставио брзо је услиједио и други - послије новог убацивања опасних средстава ка голману гостију.

Између првог и другог прекида Звезда је имала "златну" шансу да изједначи - из пенала - мада их је имала небројено и прије и послије казненог ударца.

Ипак, Милсон се ушептрљао приликом ударца, проклизао и лансирао лопту преко пречке Стојковићевог гола.

Убрзо, ка голу Шумадинаца су полетјели топовски удари и Јекнић је тада повео играче ка тунелу. Званични спикер је упозорио навијаче да ће сваки наредни и најмањи инцидент значити и трајни прекид меча, али је утакмица, убрзо након његовог оглашања, настављена.

Наставак је донио нова велика узбуђења којих је напретек било и у првом, врло садржајном полувремену, у којем је централна фигура био Бруно Дуарте.

Бразилцу је меч против Радничког могуће био најмалерознији у каријери.

Осим што је промашио двије велике шансе (обје му сервирао 16-годишњи Зарић), Дуарте је у 44. минуту неопрезно, ђоном, погодио Цимбаљевића, а Јекнић је, након провјере на ВАР-у, кориговао првобитну одлуку и уместо жутог, показао црвени картон нападачу.

Дуарте је у сузама напустио терен.

Без Бразилца, али са свјежим снагама са клупе одмах од старта другог дијела (Арнаутовић, Сеол, Хендел), Звезда је, иако бројчано слабија, са протоком времена притискала госте и, на крају, када се све сабере и одузме, заслужено преокренула. Једноставно, црвено-бијели су били храбрији и више су жељели побједу.

Шумадинци су се опредијелили за чување свог гола и игру у транзицији, али се таква тактика показала погубном. Звезда је нападала, редала шансе и као ријетко када посљедњих година - промашивала.

На прсте обе руке се могу побројати само велике прилике које су остале неискоришћене.

За труд и уложену енергију Београђани су, ипак, награђени у смирај меча (макар оног ефективног времена), преко Лековића и Иванића, који је 100. голом у црвено-бијелом дресу ставио тачку на најлуђу утакмицу шампиона Србије ове сезоне.

Звезда се побједом над Радничким вратила на прво мјесто на којем је, уз два меча више од вјечитог ривала, "преноћио" Партизан.

