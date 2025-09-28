Logo

Црвена Звезда - Раднички 1923: Потпуни хаос на утакмици

Извор:

Агенције

28.09.2025

21:45

Коментари:

0
Потпуни хаос на утакмици Црвена звезда - Раднички 1923
Фото: Screenshot

Утакмица 10. кола Суперлиге Србије између Црвене звезде и Радничког из Крагујевца два пута је прекинута због "топовских удара" бачених на голмана гостију Владимира Стојковића.

До прекида је дошло након што су навијачи црвено-бијелих константно гађали свог некадашњег чувара мреже почетком другог полувремена, потом се ситуација смирила до 61. минута, али након нових "удара" меч је прекинут.

Раднички води 1:0, а Звезда има играча мање због црвеног картона Бруна Дуартеа.

Уједно, Милсон је промашио пенал.

Како је саопштено, у случају још једног инцидента доћи ће до потпуног прекида.

Подијели:

Тагови:

ФК Црвена звезда

radnički

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Наполитанке - кекс

Економија

Глава да пукне: Колико су наполитанке коштале 2022. а колико сад

55 мин

0
Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

Хроника

Четири дјевојчице покошене на пјешачком прелазу у Лозници

1 ч

0
Сутра славимо три велика светитеља, вјерује се да ће нам ово преокренути живот

Друштво

Сутра славимо три велика светитеља, вјерује се да ће нам ово преокренути живот

1 ч

0
Јелена Тривић пристала да не буде предсједница

Република Српска

Јелена Тривић пристала да не буде предсједница

1 ч

5

Више из рубрике

Посушје-Борац

Фудбал

Побједа Борца за повратак на чело табеле

2 ч

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Тужна судбина задесила Едина Џеку

4 ч

0
Туча током Скупштине Бенфике

Фудбал

Објављен и снимак: Туча у европском фудбалском великану

1 д

0
Потер добио отказ, а ево шта га је коштало посла

Фудбал

Потер добио отказ, а ево шта га је коштало посла

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Мушкарац из БиХ избоден ножем у Њемачкој

22

04

Црвена Звезда - Раднички 1923: Вратио се Стојковић, с њим и лудница

21

46

Четири хороскопска знака која не дају лако своје повјерење, морате га заслужити

21

45

Црвена Звезда - Раднички 1923: Потпуни хаос на утакмици

21

33

Глава да пукне: Колико су наполитанке коштале 2022. а колико сад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner