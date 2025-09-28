Црвена Звезда - Раднички 1923: Потпуни хаос на утакмици

Извор:
Агенције
28.09.2025
21:45
Коментари:0
Утакмица 10. кола Суперлиге Србије између Црвене звезде и Радничког из Крагујевца два пута је прекинута због "топовских удара" бачених на голмана гостију Владимира Стојковића.
До прекида је дошло након што су навијачи црвено-бијелих константно гађали свог некадашњег чувара мреже почетком другог полувремена, потом се ситуација смирила до 61. минута, али након нових "удара" меч је прекинут.
Раднички води 1:0, а Звезда има играча мање због црвеног картона Бруна Дуартеа.
Уједно, Милсон је промашио пенал.
Како је саопштено, у случају још једног инцидента доћи ће до потпуног прекида.
Економија
55 мин0
Хроника
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч5
Најновије
Најчитаније
22
19
22
04
21
46
21
45
21
33
Тренутно на програму