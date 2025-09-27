Logo

Потер добио отказ, а ево шта га је коштало посла

27.09.2025

12:59

Фото: Танјуг/АП

Након серије лоших резултата, Вест Хем је ове суботе објавио да је Грејем Потер добио отказ и више неће обављати улогу главног тренера лондонског клуба. Он је добио отказ послије девет мјесеци.

Потер (50) је у јануару ове године преузео Вест Хем и на 25 утакмица у свим такмичењима забиљежио је шест побједа, пет ремија и 14 пораза.

"Резултати и игре током друге половине прошле сезоне и почетка сезоне 2025/26 нису испунили очекивања, а Управни одбор сматра да је промена неопходна како би се што пре побољшала позиција клуба у Премијер лиги. Управни одбор жели да захвали Грејему и његовом стручном штабу на напорном раду током времена проведеног у Вест Хему и жели им много успеха у будућност. Процес именовања замјене је у току", наводи се на сајту клуба.

Енглески тренер је током каријере радио још и у Естерсунду, Свонсију, Брајтону и Челсију. Вест Хем се налази на претпосљедњем, 19. месту на табели Премијер лиге са три бода, а у понедјељак ће гостовати Евертону у шестом колу.

(Телеграф.рс)

