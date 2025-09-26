"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

Извор:
26.09.2025
20:26
Некадашњи фудбалски асови и ове године одазвали су се хуманој мисији и радо пристигли на пети по реду хуманитарни ветерански турнир „Ми играмо, они побјеђују“. Сада већ традиционално, ту су и гости из Словеније. Долазак у Бањалуку, кажу, постао је обавезан.
Редовни су и ветерани београдског Партизана. Један од млађих је Милан Лола Смиљанић који каже да је увијек лијепо на једном мјесту видјети велики број некадашњих саиграча.
Организатори задовољни. Поред прихода од улазница у хуманитарне сврхе иде и новац са аукције дресова познатих фудбалера.
Аукција дресова ће се одржати путем друштвених мрежа, како би прилику да учествују имали и они који нису могли да присуствују догађају.
Опширније у видео прилогу...
