"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове

АТВ

26.09.2025

20:26

"Ми играмо, они побјеђују" : Хуманитарни турнир окупио бивше фудбалске асове
Фото: АТВ

Некадашњи фудбалски асови и ове године одазвали су се хуманој мисији и радо пристигли на пети по реду хуманитарни ветерански турнир „Ми играмо, они побјеђују“. Сада већ традиционално, ту су и гости из Словеније. Долазак у Бањалуку, кажу, постао је обавезан.

Редовни су и ветерани београдског Партизана. Један од млађих је Милан Лола Смиљанић који каже да је увијек лијепо на једном мјесту видјети велики број некадашњих саиграча.

Организатори задовољни. Поред прихода од улазница у хуманитарне сврхе иде и новац са аукције дресова познатих фудбалера.

Аукција дресова ће се одржати путем друштвених мрежа, како би прилику да учествују имали и они који нису могли да присуствују догађају.

Опширније у видео прилогу...

