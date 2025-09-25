У фокусу: Дамир Хреља - старосједилац Борца тресе мреже противника

Извор:
Од почетка сезоне игра у сјајној форми, а не крије Дамир Хреља да је силно мотивисан да на терену, у свакој утакмици, покаже сав свој квалитет.
Крилни фудбалер бањалучког клуба уписао је до сада четири гола уз исто толико асистенција.
Ипак, Дамир у први план ставља екипни учинак.
„Драго ми је због личног учинка и драго ми је што сам у доброј форми, али увијек је најважније да екипа ниже одличне резултате. За сада то иде онако како смо планирали. Наравно, свима нам је и даље жао због ране елиминације са европске сцене и болног пораза на стадиону “Грбавица” али све је то фудбал. Показали смо карактер. Брзо смо се подигли и вратили на ниво игара које су нам донијеле лидерску позицију у овом тренутку. На нама је да наставимо у истом ритму јер само континуитет може да нас доведе до остварења циља,“ каже Хреља.
Дамир се у потпуности опоравио од неугодне повреде због које је пропустио већи дио сезоне. Напоран рад током припремног периода сада је стигао на наплату, а каже да ужива у сваком тренутку проведеном на терену.
„Увијек је тешко када си ван терена и када не можеш да помогнеш саиграчима. Сада је све у најбољем реду и једина ми је жеља да ме здравље служи. Није се лако вратити на терен и само напорним радом можеш да достигнеш ону праву, такмичарску форму. У сваки тренинг и у сваку утакмицу улазим максимално мотивисан и свјестан да само тако могу да дам пуни допринос екипи, али и да напредујем као играч,“ прича Хреља.
У Борчевом табору слови за старосједиоца. Започео је своју трећу годину у Платоновој улици, а истиче да је заједништво и ове сезоне највећа предност наше екипе.
„Имамо огроман квалитет у својим редовима, а све нас радује и чињеница да још увијек имамо простора за напредак у свим сегментима игре. То се и види на терену. Сматрам да напредујемо из утакмице у утакмицу и да ћемо изгледати још боље како сезона буде одмицала. Знамо шта нам је циљ и желимо да освојимо прву ‘дуплу круну’ у клупској историји и да на најбољи начин кренемо са прославом стотог рођендана ФК Борац. Даћемо све од себе да тако и буде, а позивам и наше навијаче да нас својом подршком са трибина носе до успјеха,“ каже Хреља.
У Бањалуци се, каже, осјећа као код куће.
„За град и људе у граду имам само ријечи хвале. Од првог дана се у Бањалуци осјећам као код куће и прија ми градски ритам. Све је на дохват руке, а град је прелијеп. За ове двије године стекао сам доста пријатеља и ван фудбалског терена и заиста уживам у сваком дану,“ каже Хреља.
