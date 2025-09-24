Logo

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

24.09.2025

20:21

Коментари:

0
Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну
Фото: Танјуг/АП

УЕФА је смањила казну Арсеналу из Тивта на седам година забране играња у Европи.

УЕФА је смањила казну екипи Арсенала из Тивта на седам година забране играња у Европи, због наводног намијештања утакмице у квалификацијама за Лигу конференција 2023. године.

Црногорски клуб је првобитном одлуком из јула кажњен забраном играња у Европи на 10 година, као и финансијском казном од 500.000 евра.

Арсенал из Тивта ће новом одлуком морати да плати 100.000 евра мање, док је фудбалеру Душану Пулетићу укинута 10-годишња суспензија.

Повод за избацивање црногорског тима из европских такмичења била је утакмица првог кола квалификација за Лигу конференција против јерменског Алашкерта.

Реванш меч одигран прије двије године изазвао је пажњу пољских медија, који су извјештавали о сумњивим уплатама у завршници првог полувремена, током које је Алашкерт дошао до предности од 2:0.

Први меч у Јерменији завршен је неријешеним резултатом 1:1, док је реванш у Црној Гори припао Алашкерту резултатом 6:1.

Подијели:

Таг:

УЕФА

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Не блиједи сјећање на Бојана Милошевића

Фудбал

Не блиједи сјећање на Бојана Милошевића

52 мин

0
Мурињо: Ако је ово нови фудбал, мени се такав фудбал не свиђа

Фудбал

Мурињо: Ако је ово нови фудбал, мени се такав фудбал не свиђа

7 ч

0
Опљачкан селектор Португала – милионска штета!

Фудбал

Опљачкан селектор Португала – милионска штета!

11 ч

0
Српски фудбалер погинуо на грађевини

Фудбал

Српски фудбалер погинуо на грађевини

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

24

Пилот шверцовао кокаин вриједан 2,7 милиона евра, чека га дуга робија

20

24

Обилне падавине захватиле овај дио БиХ: Вода се излила из шахтова, улице под водом

20

21

Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

20

17

Огласио се МУП поводом двоструког убиства на Цетињу

20

15

Милановић: Народи у БиХ имају право на легитимно изабране представнике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner