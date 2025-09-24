Арсенал намjештао утакмице – УЕФА им смањила казну

24.09.2025
УЕФА је смањила казну Арсеналу из Тивта на седам година забране играња у Европи.
УЕФА је смањила казну екипи Арсенала из Тивта на седам година забране играња у Европи, због наводног намијештања утакмице у квалификацијама за Лигу конференција 2023. године.
Црногорски клуб је првобитном одлуком из јула кажњен забраном играња у Европи на 10 година, као и финансијском казном од 500.000 евра.
Арсенал из Тивта ће новом одлуком морати да плати 100.000 евра мање, док је фудбалеру Душану Пулетићу укинута 10-годишња суспензија.
Повод за избацивање црногорског тима из европских такмичења била је утакмица првог кола квалификација за Лигу конференција против јерменског Алашкерта.
Реванш меч одигран прије двије године изазвао је пажњу пољских медија, који су извјештавали о сумњивим уплатама у завршници првог полувремена, током које је Алашкерт дошао до предности од 2:0.
Први меч у Јерменији завршен је неријешеним резултатом 1:1, док је реванш у Црној Гори припао Алашкерту резултатом 6:1.
