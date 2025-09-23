Logo

Српски фудбалер погинуо на грађевини

Српски фудбалер погинуо на грађевини
Фудбалер Дарко Маринковић (34) из Лучана преминуо је од повреда које је задобио током извођења грађевинских радова.

Како незванично сазнаје Курир, Маринковић је задобио повреде почетком прошле недјеље, али је нажалост и поред велике борбе љекара за његов живот преминуо минулог викенда.

Породица и пријатељи су неутјешни након губитка и не могу да прихвате да Дарка више нема. Тужну вијест на друштвеним мрежама објавио је ФК Младост Прељина, који се уз болне ријечи опростио од играча са којим су радо дијелили терен.

"Велика жалост и губитак за окружнолигашки фудбал. У 34-ој години нас је напустио Дарко Маринковић, дугогодишња осмица и капитен ФК Овчара из Марковице. Настрадао је приликом извођења грађевниских радова, несрећним падом. Борба је трајала неколико дана, али је на крају изгубио. Иако љути ривали на терену, овај човек је завређивао пуно поштовање свих који су играли са њим и гледали га. Најискреније саучешће породици и саиграчима Дарка Маринковића. Почивај у миру", пише у објави овог клуба уз црно-бијелу фотографију фудбалера.

Испод ове објаве само су се низали тужни коментари и изјаве саучешћа.

"Путуј са анђелима, брате наш! Никада заборављен друг, приајтељ и прави човек. Породици шаљемо снагу да издржи ову бол", "Жалост огромна. Младост, лепота, доброта, поштење све си то поседовао.Саучешће дивној породици. Почивај у миру Божјем међу анђелима", "Искрено саучешће, почивај у миру", "Нека ти је лака црна земља, анђеле", "О Боже, сачувај... Царство небеско овом дивном човеку", само су неки од тужних коментара.

