Није позвала радну колегиницу на свадбу, а онда је услиједио пакао

Извор:

Курир

23.09.2025

22:23

Фото: Pixabay

Позивница за венчање која се претвори у пријаву кадровској служби звучи као сценарио за филм, али једној жени се управо то догодило с колегиницом с посла. Своју невjероватну причу подијелила је на друштвеним мрежама.

"Ово је искрено једна од најчуднијих ситуација које сам икад доживјела на послу. У канцеларији имам колегиницу с којом сам у пријатељским односима, али нисмо блиске. Повремено бисмо попричале о неважним стварима, ништа дубоко. Никад нисмо заједно ручале. Нисмо имале никакав стварни контакт ван посла", започела је своју причу.

"Сазнала је да се удајем и питала када је вјенчање. Одмах након тога ме је директно питала да ли је позвана. Мало сам се насмијала и рекла: 'Ма не, биће то заиста мало вјенчање. Само за најближе пријатеље и породицу.' Нисам томе придавала никакву важност. Након тога је заћутала и постала помало хладна, али помислила сам да је то само непријатан тренутак и нисам се оптерећивала", наставила је.

"Неколико дана касније, добила сам позив за састанак од кадровске службе. Испоставило се да је поднијела притужбу у којој тврди да сам 'искључива' и да 'стварам непријатељско окружење изостављањем људи'. И то све зато што је нисам позвала. На своје венчање. Које сама плаћам. И које нема никакве везе с послом", присјетила се.

"Тако сам морала да сједим на састанку с кадровском и објашњавам да нисам дужна да позовем на своје вјенчање колегиницу коју једва познајем. Објаснила сам да је то приватан догађај који нема апсолутно никакве везе с послом. Искрено, запослени у кадровској изгледали су једнако збуњено као и ја. Углавном, рекли су: 'У реду, хвала' и затворили случај. Међутим, она се сада према мени понаша изузетно пасивно-агресивно. Упућује ми погледе испод ока и добацује ситне провокације кад прођем поред ње. И даље спомиње ситуацију кроз чудне, саркастичне коментаре попут: 'Неки људи су данас тако укључиви'. Не могу да верујем да је стварно мислила да би кадровска могла да... шта, да ме натјера да је позовем? Неки људи заиста мисле да се свет врти око њих", закључила је.

Корисници Редита јој дају савјете

Прича је изазвала лавину коментара, а корисници су изражавали невјерицу и нудили јој савјете.

"Мислим да је изненађујуће често да неки људи претпостављају да су блискији с другима него што стварно јесу, једноставно зато што никада нису имали значајне односе пуне дубине и повезаности. Ово би могао да буде такав случај. Ипак, то не оправдава њен осјећај да на то има право. Дефинитивно је безобразно и чудно увлачити кадровску у приватну ситуацију која нема везе с послом", написао је један корисник.

"Твоја колегиница је чудна"

"Документуј све, али немој да реагујеш. Ако будеш имала среће, престаће ако не добије пажњу. Замоли је једном да престане јер нема право на позивницу. Ако не престане, иди с документацијом у кадровску и обавијести их да она ствара непријатељско окружење", савјетовао је други.

"Ово је једна од најчуднијих ствари које сам прочитао. Твоја колегиница је чудна. Ко тако размишља? Шта је сљедеће? Очекује ли да је поведеш и на медени мјесец?", запитао се други корисник.

(Курир)

