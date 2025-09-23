Logo

Док је грлила колегу, њен супруг је био на истом концерту: Познато и са ким

23.09.2025

21:14

Док је грлила колегу, њен супруг је био на истом концерту: Познато и са ким
Два мјесеца након што је тадашњи извршни директор компаније "Астроном" Енди Бајрон ухваћен с Кристин Кабот на популарној "kiss.cam" камери на концерту Колдплеја, огласио се извор близак Кабот како би открио истину о њиховој вези. Наиме, како тврди извор, тренутак који је постао виралан, гдје Бајрон грли Кабот, не одражава потпуну истину.

Претходних недјеља у јавности су се појавили детаљи о томе како се Кабот већ разводила од супруга прије него што је присуствовала концерту с Бајроном.

"Кристин и Енди имали су одличан радни однос, сјајно пријатељство. Није било афере. Било је непримјерено грлити шефицу на концерту, а она преузима пуну одговорност за то, али скандал, губитак посла, све је то неправедно", рекао је извор.

И Бајрон и Кабот су након инцидента напустили компанију, која је након Бајронове оставке изјавила да се од њихових лидера очекује да поставе стандард и у понашању и у одговорности, а тај стандард с његове стране није био испуњен. Извор близак Кабот тврди да је извјештавање о овом инциденту далеко од истине.

„Битно је приметити колико је Кристин непримјерено етикетирана. Тешко је свједочити ономе што се десило и важно је схватити колико то може бити разорно, не само за појединце, већ и за њихове породице. Ово се може десити било коме од нас у било ком тренутку. Ово су стварни људи и стварне породице. Тешко је видјети како су се људи толико исмијавали на њихов рачун“, рекао је извор.

У периоду када је присуствовала концерту, Кабот је већ била раздвојена од супруга.

„Споразумно су раздвојени и иду ка разводу“, рекао је извор близак Кабот.

Такође, извор је открио изненађујућу информацију да је на концерту, када је Кабот виђена с Бајроном, и њен супруг био на истом концерту с другом женом. „Њен супруг је био на концерту Колдплеја на дејту исте вечери“, казао је извор за Пеопле.

(Она.рс)

