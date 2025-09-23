Logo

Избор за мис медвједа: Побједник онај који се највише најео

Фото: Pexels

Најкрупнији смеђи медвједи на полуострву Аљаска, који су се током љета преједали лососом, надметаће се на популарном онлајн такмичењу под називом "Недјеља дебелих медвједа".

Они који буду гласали онлајн од данас ће моћи да бирају између 11 џиновских смеђих медвједа и побједника прошлонедељне конкуренције за младунце, под именом "128 Јуниор", преноси Ен-Би-Си њуз.

Такмичење, које је почело 2014. године, има за циљ да покаже отпорност смеђих медвједа, који у јесен добијају на тежини како би преживели оштру зиму, углавном хранећи се лососом на ријеци Брукс у удаљеном резервату, око 480 километара југозападно од Енкориџа.

Заинтересовани могу да прате медвједе путем лајвстрим камера на сајту explore.org прије него што одлуче који им је медвјед омиљени.

Побједник ће бити проглашен 30. септембра.

Да би учествовали у такмичењу, медвједи морају често да бораве у области главног кампа Брукс.

доктор-љекар-стетоскоп

Здравље

Љекар упозорава на ране симптоме карцинома код младих

Међу такмичарима се налазе медвједи са занимљивим особинама - од медвједа са надимком Флотато због плеса које изводи док корача, до медвједа који ставља шапу на срце као да полаже заклетву док чека да риба стигне.

Смеђи медвједи у Катмаију спадају међу највеће на свијету.

Мајк Фитс, природњак који ради за Избор за мис медвједа: Побједник онај који се највише најео и који је покренуо такмичење у Катмаију док је био ренџер, рекао је да су једино већи медвједи на оближњем острву Кодиак.

Мушки медвјед у Катмаију средином љета је тежак између 318 и 408 килограма, а до септембра или октобра може да премаши и 454 килограма, међутим ни медвјед од 635 килограма није неуобичајена појава.

(б92)

