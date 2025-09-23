Ево зашто ови пси живе дуже од осталих

Извор:
Мали пси живе дуже од представника великих раса, а једна од врста малих раса је чивава. Просјечан животни вијек ове расе је 12 до 15 година, а колико ће дуго живјети, зависи од њихове генетике, активности, исхране и других фактора.
Чивава је мали пас који се одлично сналази у малом стану. Уз правилну његу живи дуго и увесељава власнике високом интелигенцијом, послушношћу и енергијом. Пси ове расе дуго година су активни и почињу да посустају тек са 11 година. Такви пси су одлични пратиоци и добри пријатељи дјеци.
Многи власници примјећују повећану раздражљивост, па чак и хистерију код својих чивава, а главни проблем је у томе што и овако мали пси захтијевају дресуру, физичке и менталне вјежбе и сваку врсту васпитања. Дресирани представник ове расе не разликује се од великих кућних љубимаца, али је примјетно лакши за његу.
Уз правилну његу, чиваве могу живјети и 20 година. Дуг живот чиваве комбинација је добре генетике, одличног здравља и квалитетне његе. Да би пас дуже остао активан, потребно је пратити његову тежину, редовно упражњавати активности, бринути о његовом здрављу и дресури, правилно га хранити и благовремено лијечити.
Шта утиче на животни вијек чиваве
Постоје разлике у животном вијеку међу многим расама у зависности од пола и других карактеристика.
Мужјаци и женке чиваве
Просјечан животни вијек мужјака и женки чиваве је 12 до 15 година и сматра се нормалним за све представнике расе. Међутим, мужјаци често имају изражено агресивно понашање јер се такмиче са другим мужјацима за пажњу женки, што доводи до повреда од којих неке могу бити и опасне по живот. Због тога мужјаци чиваве често живе краће од женки.
Патуљасте чиваве
Патуљасте чиваве не могу се похвалити добрим здрављем јер је минијатурни раст често посљедица генетских аномалија и болести. Минијатурни пси тежине до 1,5 кг и висине до 12 цм подложни су физичким повредама, имају проблеме са имунолошким системом и структурне аномалије. Ови фактори смањују њихов животни вијек, па мини чиваве живе у просјеку око осам година, иако међу њима има дуговечних паса који су живјели 10 или више година.
Дугодлаке чиваве
Дугодлаке чиваве, као и стандардне, живе у просјеку 12 до 15 година. Ген одговоран за дужину длаке не утиче на друге карактеристике расе, па ће дугодлака чивава из доброг легла имати исто добро здравље као и краткодлака чивава. Главна карактеристика дугодлаке чиваве је длака која захтијева брижљивију његу. Она се често прља, па пса треба редовно купати.
Кастрирани кућни љубимци живе у просјеку неколико година дуже од некастрираних/нестерилисаних, захваљујући полним хормонима. Промјене у хормонском нивоу чине животиње смиренијим, смањују њихово интересовање за јединке супротног пола и њихов бес према другим кућним љубимцима.
Нестерилисане женке у каснијем узрасту често пате од болести гениталија, укључујући пиометру. Стерилизација омогућава елиминацију већине здравствених ризика и смањује појаву многих хормонских болести.
Стерилизација или кастрација нису гаранција дугог живота кућног љубимца, али у комбинацији са бригом, дресуром и редовним посетама ветеринару готово у потпуности обезбјеђују дуговечност пса.
За дуг, здрав и срећан животни вијек чиваве важно је изабрати штене из здравог легла и провјерене одгајивачнице. Добра, уравнотежена исхрана, правилна њега, одржавање активности и редовне посјете ветеринару су компоненте пуног и дугог живота чиваве.
1. Правилна исхрана
Уравнотежена исхрана утиче на животни вијек и квалитет живота вашег љубимца, па је важно одабрати храну посебно осмишљену за минијатурне расе. Таквим псима потребна је исхрана са високим садржајем калорија како би задовољили све потребе организма. Пошто чиваве имају мале вилице, грануле хране треба да буду мале и лаке за јело. Не претјерујте са количином хране коју дајете љубимцу: чиваве су склоне гојазности, посебно ако нису довољно активне.
2. Вакцинације и посјете ветеринару
Постоје озбиљне болести које могу скратити живот вашем псу, па је важно да га годишње вакцинишете против инфекција, укључујући бјеснило, без обзира на његову старост. Одређене болести, попут парвовируса, углавном погађају младе љубимце, тако да су прве комплексне вакцинације од великог значаја за повећање животног вијека чиваве.
Животињама су потребни редовни превентивни прегледи код ветеринара. За младог љубимца довољан је свеобухватан преглед и контрола једном годишње, за старијег љубимца једном у шест мјесеци. Ако ваш љубимац има хроничне болести, распоред прегледа треба прилагодити према препоруци ветеринара.
3. Њега кућног љубимца
Приликом бриге о чивави важно је редовно прегледати и чистити зубе, очи и уши љубимца, скраћивати нокте и његовати длаку. Животиња треба да буде навикнута на такве поступке од најранијег узраста. Неким псима је потребно редовно чишћење параналних жлијезда, али уз консултацију са ветеринаром.
Важно је запамтити да су главни проблем чивава физичке повреде. Због своје мале величине, ови пси су веома крхки, па их не треба гњечити, испуштати с висине или се грубо играти са њима.
4. Активне игре и шетње
Упркос малој величини и крхкости костију и зглобова, чиваве су активни и покретни пси. Потребне су им кратке, али честе игре и редовне шетње. На улици пси не само да обављају нужду, већ и истражују свијет око себе и имају менталну и физичку вјежбу, што благотворно утиче на њихов нервни систем и здравље, а самим тим и на квалитет и дужину животног вијека.
