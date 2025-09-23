Logo

Зашто пси пружају шапу: Ево шта вам тиме поручују и када је вријеме за узбуну

23.09.2025

07:58

Зашто пси пружају шапу: Ево шта вам тиме поручују и када је вријеме за узбуну
Фото: Unsplash

Већина власника паса познаје ову ситуацију: обављате своје свакодневне активности, када одједном ваш вољени пас подигне једну шапу и стави је на вас. Иако дјелује као још једна од њихових особина, у глави вам се могу појавити питања: шта желе, зашто то раде.

Ако сте се икада питали зашто, вјероватно знате да не постоји једнозначан одговор, јер је свака ситуација (и сваки пас) различита. Ипак, обично постоје неки разлози за овај сладак гест – иако понекад може бити знак стреса!

Стручњаци за псе објашњавају значења овог геста и дају савјете како да протумачите њихову комуникацију. Наиме, када пас стави шапу на вас, било њежан и кратак додир, или мало енергичнији – у сваком случају, вјероватно изражава емоцију или жељу. Ево три главна разлога због којих пас може одједном ставити шапу на вас:

Пас изражава емоцију

Стручњаци се слажу да су пси врло свјесна бића и да не треба подцјењивати њихову способност да осјећају наше емоције и покушавају да нам покажу љубав кроз своје понашање. На примјер, пас који ставља шапу на вас док га мазите или грлите, обично вам узвраћа.

Пас такође може осјетити да сте тужни или нервозни и покушати да вам пружи утјеху. Ако је пас сам анксиозан или нелагодан због нечега, може имати и склоност да вас пипне шапом.

Пас је научен да даје шапу

Али Смит, оснивач и ЦЕО компаније за тренинг паса "Ребаркабле", каже да многи пси стављају шапу на власнике као научену радњу – на примјер, ако су научени команди да дају шапу и да буду награђени када послушају.

Понекад могу опонашати тај гест чак и без команде, како би постигли жељени резултат.

Пас жели нешто

"Пси са једном мишљу могу стално стављати шапу на вас како бисте нешто донијели или урадили за њих", каже стручњакиња за понашање паса, па додаје: "На примјер, ако воле да играју фудбал и лопте су у корпи, могу стално пипати да бисте им дали лопту".

Други примјери су када пас жели храну, посластицу или да наставите да га мазите.

Шапом такође може сигнализирати да жели да изађе напоље, да иде у шетњу или да обави нужду.

Пружање шапе као комуникација

Да бисте разумјели шта ваш пас покушава да вам каже, важно је обратити пажњу на цјелокупан контекст – укључујући говор тијела и друге понашања.

На примјер, ако је време храњења близу, можда је гладан. Ако постоје гласни звуци или пас није у познатом окружењу, можда је нервозан. Познавање вашег пса, његовог темперамента и начина на који се понаша у различитим ситуацијама помоћи ће вам да протумачите зашто ставља шапу на вас.

Када треба да бринете због пружања шапе?

Генерално, пружање шапе није забрињавајуће. Ипак, важно је пратити учесталост и ситуацију како би знали када је овако нешто знак за узбуну.

1. Ако пас пружа шапу и другим људима

2. Ако је пас под стресом

3. Ако пас мисли да ће увек добити награду

Како управљати овом навиком?

Иако је симпатично, понекад треба ограничити ову навику. Сигфрид препоручује стратегије за управљање претјераним поздравим шапом и преусмеравање пса – на примјер, коришћење повоца у кући, учење пса како да се смири и показивање граница пажње.

Уз све ове савјете, следећи пут када ваш пас стави шапу на вас, лакше ћете разумјети шта покушава да вам поручи, преноси Блиц.

