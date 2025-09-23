Вучић са Рубиом: На столу и повлачење признања тзв. Косова?

Извор:
Б92
23.09.2025
07:43
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић стигао је синоћ у Њујорк и започео посету Америци, гдје ће учествовати на 80. засиједању Генералне скупштине Уједињених нација и имати билатералне сусрете са бројним свјетским лидерима.
Предсједник Вучић ће се данас састати са америчким државним секретаром Марком Рубијом, што је најавио и Стејт Департмент у свом саопштењу.
Уочи пута у Њујорк Вучић је рекао да је амерички државни секретар Марк Рубио тражио сусрет са њим, и да вјерује да је могуће да се ријеши питање америчких тарифа.
Предсједник је најавио и да ће затражити сусрет са Скотом Бесентом, америчким министром финансија у вези са америчким санкцијама НИС-у.
Вучић је навео да ће, између осталих, разговарати и са предсједником Европског савета Антониом Коштом, али и са још 22 предсједника и премијера различитих земаља.
Додао је да ће међу њима бити и поједини афрички лидери, те да се ускоро могу очекивати добре вијести по питању повлачења признања независности тзв. Косова.
Такође, Вучић је навео да су разговори у Њујорку веома важни и да од њих много очекује.
Предсједник Вучић ће присуствовати и пријему који уочи почетка Генералне скупштине, традиционално у част шефова делегација, организује генерални секретар УН-а Антонио Гутереш.
Вучић ће се обратити учесницима ГСУН у сриједу, 24. септембра. На засиједању Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, као дио делегације Србије, учествоваће и министар спољних послова Марко Ђурић, који такође има низ билатералних и мултилатералних сусрета са министрима спољних послова и званичницима држава чланица УН.
(б92)
