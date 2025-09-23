Logo

Вучић са Рубиом: На столу и повлачење признања тзв. Косова?

Извор:

Б92

23.09.2025

07:43

Коментари:

0
Вучић са Рубиом: На столу и повлачење признања тзв. Косова?
Фото: Танјуг

Предсједник Србије Александар Вучић стигао је синоћ у Њујорк и започео посету Америци, гдје ће учествовати на 80. засиједању Генералне скупштине Уједињених нација и имати билатералне сусрете са бројним свјетским лидерима.

Предсједник Вучић ће се данас састати са америчким државним секретаром Марком Рубијом, што је најавио и Стејт Департмент у свом саопштењу.

Уочи пута у Њујорк Вучић је рекао да је амерички државни секретар Марк Рубио тражио сусрет са њим, и да вјерује да је могуће да се ријеши питање америчких тарифа.

Предсједник је најавио и да ће затражити сусрет са Скотом Бесентом, америчким министром финансија у вези са америчким санкцијама НИС-у.

Вучић је навео да ће, између осталих, разговарати и са предсједником Европског савета Антониом Коштом, али и са још 22 предсједника и премијера различитих земаља.

Додао је да ће међу њима бити и поједини афрички лидери, те да се ускоро могу очекивати добре вијести по питању повлачења признања независности тзв. Косова.

Такође, Вучић је навео да су разговори у Њујорку веома важни и да од њих много очекује.

Предсједник Вучић ће присуствовати и пријему који уочи почетка Генералне скупштине, традиционално у част шефова делегација, организује генерални секретар УН-а Антонио Гутереш.

Вучић ће се обратити учесницима ГСУН у сриједу, 24. септембра. На засиједању Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку, као дио делегације Србије, учествоваће и министар спољних послова Марко Ђурић, који такође има низ билатералних и мултилатералних сусрета са министрима спољних послова и званичницима држава чланица УН.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Александар Вучић

Марко Рубио

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

Република Српска

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

1 седм

0
Njemacka Pozar Luka Hamburg

Свијет

Нове експлозије у луци у Хамбургу!

3 седм

0
Дјевојчицу (11) ударио аутомобил у Бања Луци

Бања Лука

Дјевојчицу (11) ударио аутомобил у Бања Луци

3 мј

0
Руси у паници: Необична ствар се дешава у луци Одеса

Свијет

Руси у паници: Необична ствар се дешава у луци Одеса

2 мј

0

Више из рубрике

Због дронова затворен ваздушни простор над аеродромом у Ослу

Свијет

Због дронова затворен ваздушни простор над аеродромом у Ослу

1 ч

0
Сијарто: Мађарска неће престати да увози енергенте из Русије

Свијет

Сијарто: Мађарска неће престати да увози енергенте из Русије

1 ч

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трамп потписао: Антифа проглашена терористичком организацијом

1 ч

0
Болсонаров син оптужен за принуду

Свијет

Болсонаров син оптужен за принуду

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

42

Знате ли га ријешити? Задатак из математике изазвао жустру расправу на мрежама

08

39

У Вишеграду лов на предаторе

08

37

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

08

35

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

08

31

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner