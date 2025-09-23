Logo

Због дронова затворен ваздушни простор над аеродромом у Ослу

23.09.2025

Због дронова затворен ваздушни простор над аеродромом у Ослу
Фото: Flightradar

Највећи дански аеродром у Копенхагену вечерас је обуставио сав саобраћај након што су у околини примијећени дронови, потврдила је полиција.

Након Копенхагена дошло до затварања неба и над аеродромом у Ослу

Иза поноћи због истог разлога затворен је аеродром у Ослу, главном граду Норвешке. Дронови су раније вечерас примијећени и над средиштем Осла. Ухапшена су два сингапурска држављана, а истрага је у току.

"Ваздушни простор изнад Аеродрома Осло затворен је због нове дојаве о дрону", рекла је за ВГ Моника Фастинг, шефица комуникација у Аеродрому Осло.

Према подацима FlightRadara, тренутно изнад Осла и Гардермоена кружи више авиона. То је потврдила и Фастинг.

"Авиони круже изнад Осла и чекају да буду преусмјерени на друге аеродроме", рекла је Фастинг и додала да затварање тренутно утиче на 12 до 14 летова.

Велико присуство полиције у Копенхагену, аеродром био затворен сатима

Аеродрома у Копенхагену поновно је отворена око 00:30 сати, након што је сатима била затворена. На подручју аеродрома познате и као Каструп током вечери забиљежено је велико присуство полиције. Из полиције су новинарима потврдили да авиони не могу полетјети ни слетјети јер се у том подручју налазе дронови.

Данска полиција: Виђена су два до три дрона, били су изнад самог аеродрома

"Аеродром је тренутачно затворена за полијетања и слијетања јер су у том подручју виђена 2 до 3 велика дрона. Није познато колико ће дуго трајати обустава", објавила је полиција накнадно на платформи X.

"Били су изнад самог аеродрома, али сада су на периферији", рекао је начелник полиције Хенрик Стормер из копенхагенске полиције за ТВ 2 Денмарк.

Према портпаролу аеродрома у Копенхагену, полиција истражује случај и тренутно немају информацију када би се аеродром могао поновно отворити. Аеродром Billund прима неке од летова који су ишли за Копенхаген, рекао је портпарол Дан Прангсгаард. Казао је и да су позвали додатно особље.

Norveška

aerodrom

Oslo

dron

хапшење

