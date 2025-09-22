Француска званично признала Палестину

22.09.2025
22:41
Коментари:0
Предсједник Француске Емануел Макрон објавио је вечерас обраћајући се Генералној скупштини Уједињених нација у Њујорку да Француска званично признаје државу Палестину.
"Вјерна историјској посвећености моје земље Блиском истоку...Француска данас признаје Државу Палестину ", поручио је Макрон.
Он је навео да ово признање није против Израела, већ пораз за Хамас, антисемитизам и антиционизам и отвара пут корисним преговорима, преноси Фигаро.
"Ово признање отвара пут корисним преговорима...Оно носи амбицију прекидања циклуса насиља", поручио је француски предсједник.
Макрон је снажно осудио наставак израелских војних операција у Гази.
"Ништа више не оправдава рат у Гази. Морамо спасити све животе. Од 7. октобра свједочимо порицању вриједности људског живота. А сваки живот вриједи једнако", нагласио је Макрон.
Он је позвао да се ослобађање 48 талаца повеже са прекидом операција у Гази.
"Позивам Израел да не чини ништа више што би ометало преговоре", поручио је Макрон и позвао на успостављање палестинске администрације која би имала „монопол над безбједношћу у Гази“.
Истакао је да у овом тренутку, Израел и даље шири своје операције у Гази, али стотине хиљада људи се расељавају и њихови животи настављају да се уништавају. Он је додао да је дошло вријеме за ослобађања 48 талаца које држи палестинска група Хамас.
