Нападнута Москва, огласио се градоначелник

22.09.2025

22:33

Фото: screenshot

Москва је вечерас била мета масовног напада дроновима.

Градоначелник Сергеј Собјанин саопштио је да је противваздушна одбрана оборила укупно 11 летјелица – девет у првом таласу и још двије касније. Становници московске области чули су експлозије на прилазима граду, али према првим информацијама нема повријеђених ни веће штете.

Напад је изазвао потпуни хаос у ваздушном саобраћају.

Више од 35 летова отказано је или одложено на аеродромима Шереметјево, Домодедово и Внуково. Рад Шереметјева био је привремено обустављен, а на друштвеним мрежама круже снимци путничких авиона у ниском лету изнад стамбених зграда.

Moskva Kremlj

Свијет

ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву

Руски медији јављају да ће ФСБ и Истражни одбор спровести истрагу и отворити поступак због тероризма. Оперативне службе тренутно прегледају олупине дронова и провјеравају да ли је причињена додатна штета.

Москва

dron

Украјина

