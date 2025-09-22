Нападнута Москва, огласио се градоначелник

22.09.2025
22:33
Коментари:0
Москва је вечерас била мета масовног напада дроновима.
Градоначелник Сергеј Собјанин саопштио је да је противваздушна одбрана оборила укупно 11 летјелица – девет у првом таласу и још двије касније. Становници московске области чули су експлозије на прилазима граду, али према првим информацијама нема повријеђених ни веће штете.
🇷🇺#Moscow has closed the sky, 9 drones shot down so far— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) September 22, 2025
planes in low flight pic.twitter.com/ENsCgrQ1j9
Напад је изазвао потпуни хаос у ваздушном саобраћају.
Више од 35 летова отказано је или одложено на аеродромима Шереметјево, Домодедово и Внуково. Рад Шереметјева био је привремено обустављен, а на друштвеним мрежама круже снимци путничких авиона у ниском лету изнад стамбених зграда.
Свијет
ПВО оборила девет украјинских дронова приликом напада на Москву
Руски медији јављају да ће ФСБ и Истражни одбор спровести истрагу и отворити поступак због тероризма. Оперативне службе тренутно прегледају олупине дронова и провјеравају да ли је причињена додатна штета.
Најновије
Најчитаније
22
53
22
46
22
41
22
41
22
33
Тренутно на програму