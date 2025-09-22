Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

Извор:
Аваз
22.09.2025
21:40
Коментари:0
Након што је јуче из Јабланичког језера, у близини жељезничког моста у мјесту Покојиште извучено тијело мушкарца, обдукцијом је данас утврђено да је смрт наступила услијед утапања.
У Коњицу је обављена обдукција којом је потврђен идентитет преминуле особе.
Како је за Радио Коњиц изјавила Мубера Адиловић, дежурна кантонална тужитељка, ради се о мушкарцу А.Х., рођеном 1980. године из Коњица.
"Обдукцијом је утврђено да је смрт наступила услијед утапања те да на тијелу нема знакова насилне смрти", казала је Адиловићева.
Истрага околности овог догађаја је у току, преноси Аваз.
