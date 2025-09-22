Logo

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

Аваз

22.09.2025

21:40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру
Фото: Printscreen/Youtube

Након што је јуче из Јабланичког језера, у близини жељезничког моста у мјесту Покојиште извучено тијело мушкарца, обдукцијом је данас утврђено да је смрт наступила услијед утапања.

У Коњицу је обављена обдукција којом је потврђен идентитет преминуле особе.

Како је за Радио Коњиц изјавила Мубера Адиловић, дежурна кантонална тужитељка, ради се о мушкарцу А.Х., рођеном 1980. године из Коњица.

"Обдукцијом је утврђено да је смрт наступила услијед утапања те да на тијелу нема знакова насилне смрти", казала је Адиловићева.

Истрага околности овог догађаја је у току, преноси Аваз.

