Logo

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

22.09.2025

21:20

Коментари:

0
Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Почетак дана за многе не може да прође без јутарње кафе, али прекомјерна конзумација може изазвати разне здравствене проблеме.

За већину одраслих особа, унос до 400 милиграма кофеина дневно сматра се безбједним, што је отприлике двије до три шољице кафе. Све изнад те количине може изазвати негативне посљедице, а код осјетљивијих особа симптоми се могу јавити и при мањим дозама.

traktor-udes-zrenjanin

Хроника

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

Умор

Иако звучи контрадикторно, стални осјећај умора може бити знак да уносите превише кофеина. Кофеин омета сан блокирајући аденозин – хемикалију која мозгу шаље сигнал да је вријеме за одмор. Иако се осјећате будније већ 15 минута након испијања кафе, кофеин остаје у организму знатно дуже.

Чак и пет сати након уноса 100 мг кофеина, у вашем тијелу и даље може бити 50 мг. Редовна конзумација такође може довести до толеранције, што значи да вам је потребно све више кофеина како бисте постигли исти ефекат.

Лупање срца

Код неких људи кофеин може изазвати лупање срца, осјећај да срце убрзано куца, трепери или прескаче. Као стимуланс, кофеин може изазвати ове сензације на различите начине.

Смајли

Вицеви

Виц дана: Тешка времена

Повишен крвни притисак

Свако ко конзумира кофеин може доживјети привремени пораст крвног притиска. Иако је тај пораст обично благ код особа које уносе мање од 400 мг дневно, студија из 2024. године показала је да су особе које су свакодневно уносиле 400 мг кофеина имале повишен притисак, а пораст је био још израженији код оних који су уносили више од 600 мг дневно.

Стомачне тегобе

Превише кофеина понекад може изазвати и проблеме са стомаком. Истраживања показују да кофеин опушта мишић који повезује једњак са желуцем, што може омогућити желудачној киселини да се врати у једњак. Посљедица могу бити стомачне тегобе или симптоми рефлукса, попут подригивања или осјећаја печења у грудима.

rotacija policija rs mup rs

Свијет

Син италијанског комичара осуђен за групно силовање

Главобоље

Још један јасан знак прекомјерног уноса кофеина јесу главобоље. Једно истраживање је показало да је конзумација три или више кофеинских напитака дневно повезана с већим ризиком од појаве мигрене истог или наредног дана.

Нервоза и анксиозност

Превише кофеина може вас учинити нервозним и анксиозним. Блокирањем аденозина, кофеин подстиче производњу допамина, што може прекомјерно стимулисати нервни систем. Иако се ризик од анксиозности повећава при било којој количини кофеина, нарочито је изражен када унос прелази 400 мг дневно.

Вртоглавица

Ако често осјећате вртоглавицу, узрок може бити ваша дневна доза кофеина. Код осјетљивих особа, кофеин може изазвати убрзан рад срца, повишен притисак и смањен проток крви у мозгу.

TOM-HOLAND-220925

Култура

Том Холанд доживио потрес мозга

Симптоми одвикавања

Што више кофеина конзумирате, ваше тијело се све више ослања на њега. Ако сте раније могли да прескочите јутарњу кафу без проблема, а сада се без ње осјећате лоше, то може бити знак да претјерујете. Уобичајени симптоми укључују мучнину, главобољу, поспаност, нервозу и проблеме с концентрацијом, али обично нестају за неколико дана.

Смањење уноса

Уколико примјетите неке од наведених симптома, најбоље је постепено смањивати количину, како бисте избјегли непријатне кризе током одвикавања. Стручњаци савјетују прелазак са кафе на чај, који садржи мање кофеина.

Подијели:

Таг:

Кафа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

Породица

Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

1 ч

0
Хорор! Бивши фудбалер Арсенала завршио у коми

Фудбал

Хорор! Бивши фудбалер Арсенала завршио у коми

1 ч

0
Трагедија избјегнута за длаку: Пилот је плакао, руке му се тресле

Свијет

Трагедија избјегнута за длаку: Пилот је плакао, руке му се тресле

1 ч

0
Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

Занимљивости

Од сутра се живот мијења за ова три знака: Стиже изненадни прилив новца

1 ч

0

Више из рубрике

Нови сој корона вируса се шири великом брзином: Ево који су симптоми

Здравље

Нови сој корона вируса се шири великом брзином: Ево који су симптоми

2 ч

0
Стручњаци упозоравају да ово воће може озбиљно да наштети здрављу

Здравље

Стручњаци упозоравају да ово воће може озбиљно да наштети здрављу

3 ч

0
Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест

Здравље

Отишла код љекара због бола у оку, па сазнала да има опаку болест

3 ч

0
Научници открили да ли је боље бити премршав или предебео

Здравље

Научници открили да ли је боље бити премршав или предебео

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner