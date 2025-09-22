Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

22.09.2025
Почетак дана за многе не може да прође без јутарње кафе, али прекомјерна конзумација може изазвати разне здравствене проблеме.
За већину одраслих особа, унос до 400 милиграма кофеина дневно сматра се безбједним, што је отприлике двије до три шољице кафе. Све изнад те количине може изазвати негативне посљедице, а код осјетљивијих особа симптоми се могу јавити и при мањим дозама.
Иако звучи контрадикторно, стални осјећај умора може бити знак да уносите превише кофеина. Кофеин омета сан блокирајући аденозин – хемикалију која мозгу шаље сигнал да је вријеме за одмор. Иако се осјећате будније већ 15 минута након испијања кафе, кофеин остаје у организму знатно дуже.
Чак и пет сати након уноса 100 мг кофеина, у вашем тијелу и даље може бити 50 мг. Редовна конзумација такође може довести до толеранције, што значи да вам је потребно све више кофеина како бисте постигли исти ефекат.
Код неких људи кофеин може изазвати лупање срца, осјећај да срце убрзано куца, трепери или прескаче. Као стимуланс, кофеин може изазвати ове сензације на различите начине.
Свако ко конзумира кофеин може доживјети привремени пораст крвног притиска. Иако је тај пораст обично благ код особа које уносе мање од 400 мг дневно, студија из 2024. године показала је да су особе које су свакодневно уносиле 400 мг кофеина имале повишен притисак, а пораст је био још израженији код оних који су уносили више од 600 мг дневно.
Превише кофеина понекад може изазвати и проблеме са стомаком. Истраживања показују да кофеин опушта мишић који повезује једњак са желуцем, што може омогућити желудачној киселини да се врати у једњак. Посљедица могу бити стомачне тегобе или симптоми рефлукса, попут подригивања или осјећаја печења у грудима.
Још један јасан знак прекомјерног уноса кофеина јесу главобоље. Једно истраживање је показало да је конзумација три или више кофеинских напитака дневно повезана с већим ризиком од појаве мигрене истог или наредног дана.
Превише кофеина може вас учинити нервозним и анксиозним. Блокирањем аденозина, кофеин подстиче производњу допамина, што може прекомјерно стимулисати нервни систем. Иако се ризик од анксиозности повећава при било којој количини кофеина, нарочито је изражен када унос прелази 400 мг дневно.
Ако често осјећате вртоглавицу, узрок може бити ваша дневна доза кофеина. Код осјетљивих особа, кофеин може изазвати убрзан рад срца, повишен притисак и смањен проток крви у мозгу.
Што више кофеина конзумирате, ваше тијело се све више ослања на њега. Ако сте раније могли да прескочите јутарњу кафу без проблема, а сада се без ње осјећате лоше, то може бити знак да претјерујете. Уобичајени симптоми укључују мучнину, главобољу, поспаност, нервозу и проблеме с концентрацијом, али обично нестају за неколико дана.
Уколико примјетите неке од наведених симптома, најбоље је постепено смањивати количину, како бисте избјегли непријатне кризе током одвикавања. Стручњаци савјетују прелазак са кафе на чај, који садржи мање кофеина.
