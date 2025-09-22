Logo

Том Холанд доживио потрес мозга

Извор:

Танјуг

22.09.2025

20:59

Том Холанд доживио потрес мозга
Фото: Printscreen/iNSTAGRAM/tomholland2013

Снимање новог дијела филмског серијала о Спајдермену, "Спајдермен: Нови дан", привремено је обустављено након што је глумац Том Холанд доживио блажи потрес мозга током снимања каскадерске сцене у Глазгову.

Како преноси портал "Deadline", Том Холанд је у петак примљен у болницу из предострожности и очекује се да ће се на сет вратити за неколико дана.

Према извору близком продукцији, састанак продукцијског тима заказан је за данас, како би се прилагодио распоред снимања, а у инциденту нико други није повријеђен.

Како преносе британски медији, дан након инцидента, Том Холанд је присуствовао добротворној гала вечери у аукцијској кући Кристи у Лондону са својом дјевојком Зендајом.

дјевојчица

Породица

Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

Прије почетка снимања, које је почело прошлог мјесеца у Шкотској, Том Холанд је изјавио да је"пресрећан што снима на стварним локацијама", након што је "Спајдермен: Нема пута кући" (2021) сниман у потпуности у студију током пандемије.

"Овог пута желимо да се вратимо класичном начину снимања - на улицама, са правим сценографијама", рекао је глумац.

Филм "Спајдермен: Нови дан" требало би да буде премијерно приказан 24. јула 2026, у режији Дестина Данијела Кретона, а продуценти су Ејми Паскал и Кевин Фајги директор Марвел Студиос.

Поред Холанда и Зендаје у филму глуме и Сејди Синк и Лиза Колон-Зајас.

Полиција ФБиХ

Хроника

Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру

"Спајдермен: Нови дан" је четврти део саге о Спајдермену у којој глуми Холанд, након филмова "Спајдермен: Повратак кући" (2017), "Спајдермен: Далеко од куће" (2019) и "Спајдермен: Нема пута кући" (2021), који је био филм са највећом зарадом на свијету, са зарадом од 1,91 милијарди долара, што га сврстава на осмо мјесто филмова са највећом зарадом у историји кинематографије.

