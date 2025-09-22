Том Холанд доживио потрес мозга

Извор:
Танјуг
22.09.2025
20:59
Коментари:0
Снимање новог дијела филмског серијала о Спајдермену, "Спајдермен: Нови дан", привремено је обустављено након што је глумац Том Холанд доживио блажи потрес мозга током снимања каскадерске сцене у Глазгову.
Како преноси портал "Deadline", Том Холанд је у петак примљен у болницу из предострожности и очекује се да ће се на сет вратити за неколико дана.
Према извору близком продукцији, састанак продукцијског тима заказан је за данас, како би се прилагодио распоред снимања, а у инциденту нико други није повријеђен.
Како преносе британски медији, дан након инцидента, Том Холанд је присуствовао добротворној гала вечери у аукцијској кући Кристи у Лондону са својом дјевојком Зендајом.
Породица
Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење
Прије почетка снимања, које је почело прошлог мјесеца у Шкотској, Том Холанд је изјавио да је"пресрећан што снима на стварним локацијама", након што је "Спајдермен: Нема пута кући" (2021) сниман у потпуности у студију током пандемије.
"Овог пута желимо да се вратимо класичном начину снимања - на улицама, са правим сценографијама", рекао је глумац.
Филм "Спајдермен: Нови дан" требало би да буде премијерно приказан 24. јула 2026, у режији Дестина Данијела Кретона, а продуценти су Ејми Паскал и Кевин Фајги директор Марвел Студиос.
Поред Холанда и Зендаје у филму глуме и Сејди Синк и Лиза Колон-Зајас.
Хроника
Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру
"Спајдермен: Нови дан" је четврти део саге о Спајдермену у којој глуми Холанд, након филмова "Спајдермен: Повратак кући" (2017), "Спајдермен: Далеко од куће" (2019) и "Спајдермен: Нема пута кући" (2021), који је био филм са највећом зарадом на свијету, са зарадом од 1,91 милијарди долара, што га сврстава на осмо мјесто филмова са највећом зарадом у историји кинематографије.
Породица
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
50
21
41
21
40
21
31
Тренутно на програму