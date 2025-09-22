Научници открили да ли је боље бити премршав или предебео

Извор:
Супержена
22.09.2025
15:56
Коментари:0
Најновије данско истраживање спровођено током пет година донијело је изненађујуће одговоре на питање да ли је боље када имамо вишак или када имамо мањак килограма.
Најновија данска студија доноси изненађујуће закључке: претејрана мршавост може бити смртоноснија од благе претилости или прекомјерне тежине. Истраживачи су истакли и феномен који се често описује као "дебео, али у форми".
Научници су пратили 85.761 особу кроз пет година, а у том периоду је преминуло 8% учесника (7.555 људи). Међу њима је било 81,4% жена, а просјечна доб на почетку истраживања била је 66,4 године. Резултати су показали да особе с прекомјерном тежином (БМИ 25–30) или благом претилошћу (БМИ 30–35) нису имале већу стопу смртности у односу на оне с "идеалним" БМИ-ом од 22,5–25.
Друштво
Мушкарац током трке задобио 50 убода од стршљена
С друге стране, особе у категорији потхрањености (БМИ испод 18,5) имале су 2,7 пута већи ризик од смрти. Чак и они на доњој граници здравог распона (БМИ 18,5–20,0) имали су двоструко већу вероватноћу да ће умрети, док су особе с БМИ-ом 20–22,5 имале 27% већи ризик. Умјерено повишен БМИ није био толико опасан – тек је код претилости другог степена (БМИ 35–40) забележен 23% повећан ризик од смртности.
Ауторка истраживања, др Сигрид Бјерге Грибшолт из Универзитетске болнице Аархус, упозорила је да на резултате може утицати и обрнута узрочност – односно чињеница да многи људи изгубе килограме због болести, а не обрнуто.
Ипак, наглашава да налази јасно показују како прениска тежина носи озбиљне ризике за дуговјечност.
"Болест, а не сама ниска тежина, често повећава ризик од смрти, што може створити утисак да је виши БМИ заштитни фактор. Али у складу с ранијим истраживањима, видимо да потхрањеност остаје озбиљан ризични фактор", објашњава др Грибшолт.
Република Српска
Стевандић: Марта Кос дерогирала вриједности на којима је настала ЕУ
Ова студија надовезује се на недавна открића да и витке особе могу да буду у ризику од срчаних болести због висцералне масноће – оне која се накупља дубоко у телу, око јетре, желуца и црева. За разлику од "видљиве" масноће испод коже, ова опасна масноћа није лако уочљива, али значајно повећава ризик од убрзаног старења срца и крвних жила.
Научници су открили да облик тела такође игра важну улогу. Мушкарци с масноћом у подручју стомака ("облик јабуке") имају брже старење срца, док жене с масноћом распоређеном око кукова и бутина ("облик крушке") имају здравије и млађе срце.
Свијет
Експлозија на пијаци, има повријеђених
Дакле, ни претјерана мршавост ни тешка претилост нису добар пут према дуговјечности. Иако блага претилост не мора да значи краћи живот, кључ здравља ипак остаје у балансу, правилној ишрани, физичкој активности и редовним лекарским прегледима, пише Супержена.
Здравље
2 ч0
Здравље
9 ч0
Здравље
20 ч0
Здравље
23 ч0
Најновије
Најчитаније
17
17
17
12
17
12
17
10
17
10
Тренутно на програму