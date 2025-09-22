Не игноришите знакове: Ово су тихи симптоми повишеног шећера у крви

22.09.2025
Повишен шећер у крви често не изазива одмах видљиве симптоме, због чега га многи називају "тихим убицом". Људи мјесецима, па чак и годинама, могу живјети с високим нивоом глукозе, а да тога нису свјесни.
Управо зато је важно препознати “тихе знакове” које тијело шаље јер што раније откријете проблем, лакше га је контролисати и спријечити озбиљне посљедице.
Један од првих и најчешће занемарених симптома повишеног шећера у крви је стална, појачана жеђ. Иако се многи осјећај жеђи повезују с временом, физичком активношћу или стресом, упорна потреба за уносом течности може бити знак да се у тијелу дешава нешто озбиљније.
Када је ниво глукозе у крви превисок, бубрези покушавају избацити вишак кроз мокраћу. То доводи до учесталог мокрења, што затим изазива дехидрацију и потребу за још више течности. Ако уз жеђ примјећујете и често мокрење, то је знак да треба провјерити ниво шећера у крви.
Остали рани симптоми које не треба игнорисати:
учестало мокрење
појачана глад
замућен вид
главобоља
Ако се стање не препозна и не лијечи, могу се јавити и други знакови попут:
хроничног умора
спорог зарастања рана
необјашњивог губитка тежине
Ако се повишен шећер у крви не држи под контролом, с временом може изазвати озбиљна оштећења органа и система у тијелу. Краткорочно, може доћи до опасних промјена у равнотежи организма, док дугорочно пријете болести срца, оштећење бубрега, губитак вида и проблеми с нервним системом, преноси Кликс.
Једите уравнотежено: више воћа, поврћа и цјеловитих житарица, а мање прерађених шећера и масне хране
Крећите се редовно: комбинујте ходање, вјежбе снаге и друге активности
Смањите унос алкохола и слатких пића
Престаните пушити или барем смањите број цигарета
