Logo

Не игноришите знакове: Ово су тихи симптоми повишеног шећера у крви

22.09.2025

08:13

Коментари:

0
Не игноришите знакове: Ово су тихи симптоми повишеног шећера у крви
Фото: Artem Podrez/Pexels

Повишен шећер у крви често не изазива одмах видљиве симптоме, због чега га многи називају "тихим убицом". Људи мјесецима, па чак и годинама, могу живјети с високим нивоом глукозе, а да тога нису свјесни.

Управо зато је важно препознати “тихе знакове” које тијело шаље јер што раније откријете проблем, лакше га је контролисати и спријечити озбиљне посљедице.

Један од првих и најчешће занемарених симптома повишеног шећера у крви је стална, појачана жеђ. Иако се многи осјећај жеђи повезују с временом, физичком активношћу или стресом, упорна потреба за уносом течности може бити знак да се у тијелу дешава нешто озбиљније.

-Пеп-Гвардиола-31082025

Фудбал

Гвардиола: "Старим, пријатељи моји"

Када је ниво глукозе у крви превисок, бубрези покушавају избацити вишак кроз мокраћу. То доводи до учесталог мокрења, што затим изазива дехидрацију и потребу за још више течности. Ако уз жеђ примјећујете и често мокрење, то је знак да треба провјерити ниво шећера у крви.

Остали рани симптоми које не треба игнорисати:

учестало мокрење

појачана глад

замућен вид

главобоља

Ако се стање не препозна и не лијечи, могу се јавити и други знакови попут:

хроничног умора

спорог зарастања рана

необјашњивог губитка тежине

Ако се повишен шећер у крви не држи под контролом, с временом може изазвати озбиљна оштећења органа и система у тијелу. Краткорочно, може доћи до опасних промјена у равнотежи организма, док дугорочно пријете болести срца, оштећење бубрега, губитак вида и проблеми с нервним системом, преноси Кликс.

Како смањити ризик и заштитити своје здравље?

Једите уравнотежено: више воћа, поврћа и цјеловитих житарица, а мање прерађених шећера и масне хране

Крећите се редовно: комбинујте ходање, вјежбе снаге и друге активности

Смањите унос алкохола и слатких пића

Престаните пушити или барем смањите број цигарета

Подијели:

Тагови:

zdravlje

šećer u krvi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гвардиола: "Старим, пријатељи моји"

Фудбал

Гвардиола: "Старим, пријатељи моји"

3 ч

0
Света Гора на удару низа земљотреса

Свијет

Света Гора на удару низа земљотреса

3 ч

0
Додик у Мађарској са Орбаном

Република Српска

Додик у Мађарској са Орбаном

4 ч

0
Врућина и југo, па нагла промјена

Друштво

Врућина и југo, па нагла промјена

3 ч

0

Више из рубрике

Crna čokolada

Здравље

Шта се догађа са тијелом ако стално конзумирате слатко?

15 ч

0
Седам најбољих намирница за фит тијело након 50. године

Здравље

Седам најбољих намирница за фит тијело након 50. године

18 ч

0
Хоћемо ли икада добити вакцину против Алцхајмерове болести? Стручњаци откривају да има наде

Здравље

Хоћемо ли икада добити вакцину против Алцхајмерове болести? Стручњаци откривају да има наде

1 д

0
Заборављени карцином постаје све чешћи код млађих људи

Здравље

Заборављени карцином постаје све чешћи код млађих људи

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

43

ЦИК одредио рокове за пријевремене изборе: Пријава кандидата за предсједника од 10. до 14. октобра

11

39

Застрашујућ и пуст: Најмистериознији небодер на свијету зову "хотелом пропасти"

11

33

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–194''

11

31

Туча у Лакташима испред угоститељског објекта, више ухапшених

11

24

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner