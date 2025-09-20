Заборављени карцином постаје све чешћи код млађих људи

Извор:
Рак слијепог цријева дијагностикује се све чешће и све више погађа људе у 30-има, 40-има, па чак и млађе.
Рак слијепог цријева је стање које је до недавно било толико ријетко да већина људи никада није размишљала о томе.
Деценијама је то била врста болести с којом су се љекари могли сусрести само једном или двапут у каријери, а готово увијек се налазила код старијих особа, пише The Conversation.
Али, сада се појављује изненађујући и забрињавајући тренд: рак слијепог цријева дијагностикује се све чешће и све више погађа људе у 30-има, 40-има, па чак и млађе. Ова промјена збунила је многе стручњаке и оставила их у потрази за одговорима.
Слијепо цријево је мала врећица у облику прста причвршћена за дебело црево. Његова сврха у тијелу још се увијек расправља, али најпознатији је по томе што узрокује болну упалу слијепог цријева, која често захтијева хитну операцију.
Мање је познато да се рак може развити у слијепом цреву, обично без икаквих знакова упозорења.
Нова студија, објављена у часопису Annals of Internal Medicine, показала је да се број случајева рака слијепог цријева драматично повећао међу људима рођенима након 1970-их.
Заправо, инциденција се утростручила или чак учетверостручила код млађих генерација у поређењу с онима рођенима 1940-их.
Иако су укупне бројке још увијек мале (рак слијепог цријева погађа само неколико људи на милион сваке године), брзи пораст је запањујући. Још је значајније то што се отприлике један од три случаја сада јавља код одраслих млађих од 50 година, што је пуно већи проценат него код других врста рака гастроинтестиналног система.
Нико не зна са сигурношћу, али један од првих осумњичених је драматична промјена начина живота и околине током посљедњих неколико деценија.
Стопе гојазности порасле су од 1970-их, а прекомјерна тежина познати је фактор ризика за многе врсте рака, укључујући и оне пробавног система.
Такође, исхрана се окренула ка прерађеној храни, слатким пићима и црвеном или прерађеном месу, а све је то повезано с повећаним ризиком од рака у другим дијеловима цријева.
Физичка активност је, такође, смањена, а све више људи проводи дуге сате сједећи за столовима или испред екрана.
Друга могућност је да смо изложени новим факторима околине с којима се претходне генерације нису суочавале.
Индустријализација производње хране, широко распрострањена употреба пластике и хемикалија те промјене у квалитету воде могле би играти улогу. Међутим, докази су још увијек у раној фази.
Оно што рак слијепог цријева чини посебно изазовним јесте колико га је тешко открити.
За разлику од рака дебелог цријева, који се понекад може рано открити пробирним колоноскопијама, рак слијепог цријева обично пролази испод радара.
Симптоми, ако се уопште појаве, нејасни су и лако их је занемарити. Људи могу осјетити благи бол у стомаку, надутост или промјене у навикама пражњења цријева, што су уобичајене притужбе код многих бенигних стања.
Као резултат тога, већина случајева открива се тек након операције због сумње на упалу слепог цријева, када је често прекасно за рану интервенцију.
Упркос порасту броја случајева, не постоји рутински тест пробира за рак слијепог цријева.
Болест је једноставно преријетка да би оправдала широко распрострањено пробирно лијечење, а слијепо цријево може тешко се може видјети стандардним снимањем или ендоскопијом.
То значи да и пацијенти и љекари морају бити посебно опрезни.
Ако неко има трајне или необичне абдоминалне симптоме, посебно ако је млађи од 50 година, важно их је не игнорисати. Рана претрага и брзо лијечење могу значајно утицати на исходе.
Повећање броја случајева рака слијепог цријева међу млађим одраслим особама дио је ширег тренда који се види код других гастроинтестиналних карцинома, попут карцинома дебелог цријева и желуца.
И ови карциноми се чешће дијагностикују код особа млађих од 50 година, што сугерише да би могли дјеловати заједнички фактори ризика.
Избјегавање дувана и ограничавање уноса алкохола такође су важни.
Иако ове мјере не могу јамчити заштиту од рака слијепог цријева, оне су доказане стратегије за цјелокупно здравље.
Истраживачи напорно раде како би открили мистерију зашто рак слијепог цријева тако брзо расте међу млађим генерацијама.
Разумијевање узрока биће кључно за развој бољих начина спречавања, откривања и лијечења ове ријетке, али све важније болести.
Подизање свести међу здравственим радницима и јавношћу је кључно.
Препознавањем знакова и предузимањем мјера када се појаве симптоми, могу се повећати шансе за рано откривање рака слијепог цријева и пружити пацијентима најбоље могуће исходе.
Прича о порасту рака слијепог цријева подсјетник је да чак и ријетке болести могу постати чешће када се промјени наша околина и начин живота.
То је уједно и позив на даљња истраживања и да сви обратимо пажњу на своја тијела, потражимо љекарски савјет када нешто није у реду и подржимо напоре да се разумије и боримо против овог загонетног тренда.
(Новости)
