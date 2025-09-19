Ових 6 намирница побољшава памћење послије 60. године

19.09.2025
Уласком у шездесете године живота, природно је да долази до извјесних промјена у можданим функцијама - способност да учимо, памтимо или се концентришемо може ослабити. Можда ћете примијетити да вам је теже да се фокусирате, мултитаскујете или се сјетите имена и ријечи које сте раније лако користили.
Иако ове промјене могу бити фрустрирајуће, оне су дио процеса старења. Међутим, то не значи да не можемо учинити ништа да их успоримо или ублажимо. Начин исхране игра кључну улогу у очувању можданог здравља, нарочито у трећем добу.
Како каже нутриционисткиња Мади Паскваријело, М.С., РД:
"Исхрана која има за циљ успоравање когнитивног опадања треба да се базира на немасним изворима протеина, воћу и поврћу, маслиновом уљу, риби, орашастим плодовима и интегралним житарицама, уз ограничен унос соли и засићених масти."
У наставку вам доносимо шест најпрепоручиванијих намирница које могу помоћи да ваш мозак остане бистар и у позним годинама.
1. Масна риба
Лосос, скуша, сардине, инћуни и харинга богати су омега-3 масним киселинама ЕПА и ДХА, које су повезане с бољим памћењем и мањом упалом у мозгу. Редован унос ових здравих масти повезује се са смањеним ризиком од Алцхајмерове болести и можданог удара.
Препорука: Укључите масну рибу у исхрану најмање два пута недјељно.
2. Шумске боровнице
Једно истраживање је показало да особе старије од 65 година које су свакодневно конзумирале шумске боровнице током шест мјесеци биљеже побољшање у брзини менталне обраде. Ако не можете да их пронађете свјеже, смрзнуте су једнако корисне.
Препорука: 1 до 2 порције свјежих или смрзнутих боровница дневно.
3. Тамно лиснато поврће - за памћење и учење
Спанаћ, кељ, раштан и водени зелениш садрже витамин К, бета-каротен и витамин Е – нутријенте који могу побољшати способности учења и памћења. Истраживања показују да већина старијих особа не уноси довољно овог типа поврћа.
Препорука: Укључите тамно лиснато поврће бар неколико пута недјељно.
4. Крстасто поврће штити од старења мозга
Карфиол, броколи и купус обилују антиоксидансима који штите мождане ћелије од оксидације и упала. Студије сугеришу да особе које редовно једу ово поврће имају боље резултате на тестовима когнитивних способности.
Препорука: Додајте крстасто поврће бар 3 пута недјељно у оброке.
5. Јаја као храна за памћење
Јаја су извор холина, нутријента који учествује у синтези ацетилхолина – неуротрансмитера важног за памћење и учење. Истраживања показују да низак унос холина може повећати ризик од деменције и Алцхајмерове болести, пише "еатингwелл.цом".
Напомена: Холин се налази у жуманцету, па је важно јести цијело јаје.
Препорука: 1–2 цијела јаја дневно, у оквиру уравнотежене исхране.
6. Пистаћи – мали орашасти чувари мозга
Пистаћи садрже флавоноиде – моћне антиоксидансе који могу успорити прве знаке когнитивног опадања. Осим тога, богате су влакнима, магнезијумом, тиамином, бакром и фосфором.
Препорука: Шака несланих пистација дневно као ужина или додатак оброку.
Старење мозга не можемо потпуно зауставити, али правилна исхрана може учинити чуда у очувању његових функција. Умјесто да се фокусирате на једну "супернамирницу", трудите се да ваша исхрана буде разноврсна, богата биљним влакнима, здравим мастима и антиоксидансима.
(Она.рс)
