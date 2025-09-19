Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

19.09.2025
17:35
Коментари:0
Британски медији јавили су да не треба очекивати да ће се принц Хари и његова супруга оглашавати током Трамповог боравка у Енглеској, али Меган Маркл ипак није издржала.
Званична посјета Доналда Трампа Великој Британији једна је од главних вијести ове седмице у свијету, првенствено због његових сусрета с краљевском породицом.
Предсједника САД-а и прву даму Меланију Трамп дочекали су принц Вилијам и Кејт Мидлтон, а затим су се састали с краљем Чарлсом и краљицом Камилом, који су потом организовали државни банкет у Виндзору.
Сутрадан су Трампови обишли Краљевску библиотеку у замку, док је Меланија заједно с Кејт посјетила баште имања Фрогмор.
За то вријеме, Меган Маркл, војвоткиња од Сасекса, налазила се у Америци, гдје се бавила својим брендом Ас Евер. Управо у тренутку када је на службеном профилу принца и принцезе од Велса објављена њихова портретна фотографија с краљевског банкета, Меган је на Инстаграму подијелила нову фотографију.
На слици позира како стоји у трави и бере јагоде, уз опис:
''Годишња доба се мијењају, али башта остаје магична.''
С обзиром на њен тајминг, Британци, увијек спремни да осуде сваки потез Меган Маркл, коментаришу да је војвоткиња покушала да засјени принца Вилијама и Кејт Мидлтон и привуче пажњу, преноси Аваз.
