Нова пошаст стигла у Српску!

Аутор:

Огњен Матавуљ

19.09.2025

17:30

Halucinogene gljive Droga
Фото: МУП Републике Српске

На подручју Брода полиција је одузела око 60 грама гљива налик на халуциногене ”магичне гљиве”, које су у БиХ забрањене и сматрају се психоделичном дрогом.

Иако су гљиве древни опијат, у судској пракси Републике Српске готово нико није оптужен или осуђен за диловање гљива, које у себи садрже ”псилоцибин” који се налази на Листи опојних дрога, психотропних супстанци и биљака у Босни и Херцеговини.

Ријетко се одузимају, али су присутне на тржишту

И полицијски службеници су се у пракси ријетко сусретали са диловањем ове биљке и сматра се да је ово једна од првих заплијена те врсте на подручју ПУ Добој. Откуд ”магичне гљиве” у Броду засада није познато. Оперативне информације указују да је хрватска полиција, односно ПУ Бродско-посавска имала сличних заплијена, и не искључује се могућност да се тренд конзумације пренио и преко границе.

Default Image

Свијет

Evropu zapljuskuje "talas kokaina"

Да су ”магичне гљиве” присутне међу уживаоцима дрога потврђено нам је у ПУ Бањалука, чији су службеници у ранијем периоду у два наврата одузимали гљиве за које се сумњало да садрже халуциногени састојак ”псилобицин”. Проналазили су их код посјетиоца једног концерта и код страних држављанина који су празнике проводили у Бањалуци. Оба случаја су, како сазнајемо, окончана прекршајним пријавама.

Конзумација изазива психолошке и физичке симптоме

Иначе, постоји више од 180 врста гљива које садрже ”псилобицин”. Конзумирају се осушене кроз јело или се кувају у чају. Дејство се појављује у року од 20 до 90 минута након гутања. Конзумација изазива психолошке и физичке ефекте који могу бити пријатни, непријатни, па чак и опасни - у зависности од дозе, врсте гљиве, окружења и психичког стања особе.

Као физички симптоми помињу се помијешана видна и слушна осјетила, проблеми са дисањем, температуром и крвним притиском, лупање срца, појачано знојење, сува уста, поремећаји спавања, мучнина, замагљен вид, проширене зједнице, губитак координације...

Психолошки симптоми су промјене перцепције времена, визуалне или слушне халуцинације, духовна искуства, губитак везе са стварношћу, интензивније емоције, параноја, психоза...

halucinogene-gljive-190925

Хроника

Полиција одузела халуциногене гљиве: Двоје ухапшених

Према сазнањима АТВ-а гљиве су одузете од Јована Ж. и Николе Л. из Прњавора који су их, како се сумња, купили за одређени износ од Дејана З. из Брода против кога ће бити поднесена пријава тужилаштву због неовлаштене производње и промета дрогом.

