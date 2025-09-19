Умрла Теодора Ристовић (17) која је чекала ново срце

Извор:
Телеграф
19.09.2025
15:30
Коментари:0
Теодора Ристовић (17) која је на апаратима одјељења интензивне његе у Клиничком центру Србије данима чекала ново срце које би јој продужило живот, преминула је синоћ, потврдила је њена мајка Данијела.
Према прогнозама љекара, имала је само осам дана да добије ново срце, нажалост, то се није догодило.
– Моје дијете је синоћ умрло. Радили су јој неки захват, пробали су са неким механичким срцем, али није издржало. Умрло ми је дијете – потврдила је мајка плачући за Телеграф.рс.
Цијела Србија се дигла на ноге након страшних вијести да се ова лијепа девојка налази на апаратима и да јој је хитно потребно ново срце које би наставило да куца за овај млади живот, који је прерано угашен.
Подсјетимо, све почело готово потпуно безазлено, тј. “обичном температуром”, испоставило се да то уопште није била само “обична температура”, а живот ове дјевојке промијенио се у само неколико дана.
Теодора је имала уобичајено дјетињство и била је здрава све до прошле јесени када је након неколико дана високе температуре утврђено да има неизљечиву болест срца. Сада је у јако тешком стању и њена једина шанса је да у наредних неколико дана буде обезбијеђен нови орган.
Теодора Ристовић била је здрава дјевојчица, похађала Геолошко хидрометеоролошку школу И тренирала одбојку, међутим температура коју је добила прошлог октобра, потпуно је промијенила живот. Нико није могао ни да наслути да се иза ње крије неизљечива болест.
– Пребачена је у Тиршову на одјељење интензивне његе. Људи су се борили за њен живот тамо, буквално сепса је кренула, спасавање органа је кренуло, стављена је на дијализу бубрега, јетра, срце, плућа, значи све је било критично, заиста све. Овим путем желим да се захвалим тим људима јер је тада била најтежи пацијент на интензивној у Тиршовој. Послије је пребачена на кардиологију, љекари су довели ту ситуацију у ред. Пребачена је на кардиологију код професора Војислава Паразановића, који је заиста диван, који је све учинио што је могао и установљено је да дијете има миокардитис – испричала је за “Блиц” ТВ Теодорина мајка Данијела Ристовић.
Упркос адекватној терапији и сталним контролама, помака није било. У фебруару је дошло до првог погоршања, гдје су љекар успјели да је поврате и дијагностикују дилатативну кардиомиопатију, гдје је једини лијек ново срце.
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч1
Бања Лука
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
30
17
30
17
30
17
28
Тренутно на програму