Извор:
Б92
19.09.2025
15:24
Коментари:0
Судан је забиљежио драматичан пораст убистава цивила током прве половине ове године, саопштила је данас Канцеларија Уједињених нација за људска права (ОХЦР).
Пораст насиља, посебно етничког карактера, проузрокован је сукобом између Суданских оружаних снага (САФ) и паравојних снага Снага за брзу подршку (РСФ), који је избио у априлу, пренио је Ројтерс.
Према новом извјештају ОХЦР-а, најмање 3.384 цивила убијено је између јануара и јуна, што представља готово 80 одсто свих цивилних жртава документованих прошле године.
Свијет
Клизиште сравнило село у Судану, најмање 1.000 мртвих
Највећи број убистава догодио се у региону Дарфур.
"Сваког дана добијамо све више извјештаја о ужасима на терену", рекао је у Женеви представник ОХЦР-а за Судан, Ли Фунг.
Већина убистава последица је артиљеријског гранатирања, као и ваздушних и беспилотних напада на густо насељена подручја.
(б92)
Најновије
Најчитаније
17
35
17
30
17
30
17
30
17
28
Тренутно на програму