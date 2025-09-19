Logo

"Добијамо све више извјештаја о ужасима на терену"

Фото: Tanjug/AP/Hussein Malla

Судан је забиљежио драматичан пораст убистава цивила током прве половине ове године, саопштила је данас Канцеларија Уједињених нација за људска права (ОХЦР).

Пораст насиља, посебно етничког карактера, проузрокован је сукобом између Суданских оружаних снага (САФ) и паравојних снага Снага за брзу подршку (РСФ), који је избио у априлу, пренио је Ројтерс.

Према новом извјештају ОХЦР-а, најмање 3.384 цивила убијено је између јануара и јуна, што представља готово 80 одсто свих цивилних жртава документованих прошле године.

kll-s-02092025

Свијет

Клизиште сравнило село у Судану, најмање 1.000 мртвих

Највећи број убистава догодио се у региону Дарфур.

"Сваког дана добијамо све више извјештаја о ужасима на терену", рекао је у Женеви представник ОХЦР-а за Судан, Ли Фунг.

Већина убистава последица је артиљеријског гранатирања, као и ваздушних и беспилотних напада на густо насељена подручја.

